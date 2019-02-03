Değil Millet bahçesi ayakkabı ile bile basmamalılar

Burdur’da doğal güzelliğiyle ve kum yapısıyla öne çıkan Salda Gölü’ne “millet bahçesi” yapılacağı duyuruldu. Çevre Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan ve içerisinde otopark, mescit, tuvalet, bungalov, kafe gibi yapıların bulunduğu projeye tepki büyük. Bölgede bilimsel çalışmalar yapmış olan Akademisyen Erol Kesici, “Salda’daki beyazlıkların üzerine ayakkabıyla bile basılmamalı. O beyaz kum canlı bir yapı” diye konuştu. Kesici yetkililere “Projeden vazgeçin” çağrısında da bulundu.

‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak anılan ve kartpostallık görüntüye sahip olan Salda Gölü’ndeki millet bahçesi projesine ilişkin konuşan Bakan Kurum söz konusu alanın “koruma altına” alınarak millet bahçesine dönüştürüleceğini söyledi. Bölgeye otopark, festival alanı, tuvalet, mescit, kafeterya, gibi yapıların inşa edileceğini dile getiren Kurum, şöyle devam etti: “Millet Bahçesi Projesi çerçevesinde buraya gelen turistlerimiz, yapacağımız otoparkta araçlarını park edecek. Geliş gidiş yollarını daha iyi şartlar altında yapmak suretiyle bu bölgeye gelen vatandaşımızın bungalov evlerde, kafeteryalarda dinlenmesi, yürüyüş yollarında, gezinti alanlarında gezmesini sağlayacak birçok düzenlemeyi de bu proje kapsamında yapmış olacağız.”

MARS’I ANLAMAK İÇİN DOĞAL LABORATUVAR

Konuyla ilgili BirGün’e konuşan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Yard. Doç. Dr Erol Kesici, “Salda’yı uzaktan sevsinler” dedi. Göl kıyısındaki beyaz yapının Mars’ın toprağıyla benzerlikler oluşturduğunu söyleyen Kesici sözlerini şöyle sürdürdü: “Mars’ı anlamak için burası eşsiz bir örnek. Bir nevi doğal laboratuvar. Söz konusu proje bölgede ekosistemi tamamen yok eder. Sırf moda oldu diye burayı millet bahçesi yapmasınlar. Sonra çok pişman olacaklar.”

SALDA ÇOK HASSAS UZAKTAN SEVSİNLER

Bölgede devlet desteğiyle biyoçeşitliliği araştırma çalışmaları yaptığını da ifade eden Kesici, geçen yaz göl kenarında söz konusu olan ve iptal ettirilen festivale de değindi. Yaşam savunucularının ve bilim insanlarının tepki gösterdiği festivalin bölgenin ‘koruma alanı’ olması sebebiyle iptal edildiğini söyleyen Kesici, aynı sebeplerle bu projenin de yapılamayacağını ifade etti. Kesici sözlerini şöyle sürdürdü: “Pamukkale nasıl enderse Salda da ender. Aynı titizlikle korumalıyız. Salda’daki beyazlıkların üzerine ayakla bile basılmamalı. O canlı bir yapı. Biyomineralizayon diyoruz. Yani canlı. Zaten HES ve göletlerle gölün beslenmesini engellediler, kirliliğini artırdılar. Daha fazla yok etmeye çalışmasınlar. 30 yıldır orayla ilgili çalışmalar yaptık, araştırmalar yazdık. Bu haberi duyunca çok üzüldüm. Umarım koruma alanı dışına yaparlar. Salda çok hassas. Gölü uzaktan sevsinler…”