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Değirmencioğlu: Piyasalarda tam bir karamsar hava hakim

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İktisat Bank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında piyasalardaki gelişmeleri yorumladı.
Değirmencioğlu: Piyasalarda tam bir karamsar hava hakim

İktisat Bank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında piyasalardaki gelişmeleri yorumladı.

Türkiye’de Cuma günü faizlerin yükseltilmesi sonrası yaşanan olumlu havanının akşam saatlerinde Türkiye Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alındığının duyurulmasıyla tersine döndüğünü kaydeden Değirmencioğlu, piyasalarda şu anda tam bir karamsar havanın hakim olduğunu söyledi.

Ağbal’ın neden görevden alındığını anlamadığına işaret eden Değirmencioğlu, ekonominin Ağbal’ın göreve geldiği 4 ay önceye göre iyiye gittiğini, piyasalara güven geldiğini, yurtdışından ülkeye para girmeye başladığını anımsattı.

Değirmencioğlu, Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun enflasyon odaklı para politikalarından vazgeçeceği endişesiyle piyasalarda esen panik havasıyla TL’nin değer kaybı yaşadığını kaydetti.

Yeni gelen başkanın tarihi belli olmayan bir toplantıyla faizleri düşürmesinden korkulduğunu hatırlatan Değirmencioğlu, Kavcıoğlu’nun yaptığı açıklamayla takvime sadık kalınacağını duyurmasıyla bu algının ortadan kalktığını ancak piyasalardaki olumsuzluğun giderilemediğini belirtti.

Değirmencioğlu, “Büyük bir dalgalanma var. Herkes bir panik içinde. Beklemek lazım. Elimizde ne bulduk. Daha fazla fakirleştik, kur yukarıya gitti. Kredi faizleri yüksekti bankaların bilançolarına kur şoku da girince ister istemez baskı altında kalacağı için daha fazla kredi verme iştahında olmayacaklar. Bu da ekonomik büyüme açısından iyi bir sinyal değil. Yabancı yatırımcı TL pozisyonlarını yeniden değerlendirecek. Markete gittiğimizde en basitinden avrupadan gelen bir peynir 10 TL iseydi artık 11 TL. Bu da cebimizden daha fazla TL çıkması anlamına geliyor ki bunun da adı enflasyon” dedi.

Emre Değirmencioğlu, yine de panikle hareket etmemek gerektiğini belirterek, gelişmelerin takip edilerek beklenmesinin önemine işaret etti.

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