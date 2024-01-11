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Değirmenlik 8 saat elektriksiz kalacak...

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Değirmenlik lisesi civarın'a yarın 8 saat elektrik verilemeyecek.
Değirmenlik 8 saat elektriksiz kalacak...

KIB-TEK'ten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: 

11 Ocak 2024 Perşembe günü çürük direk değişimi nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Değirmenlik lisesi civarın'a elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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