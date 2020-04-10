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Değirmenlik beldesinde “Dayanışma Mutfağı” çatısı altındaki dayanışma devam ediyor

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Değirmenlik beldesinde “Dayanışma Mutfağı” çatısı altındaki dayanışma devam ediyor
Değirmenlik beldesinde “Dayanışma Mutfağı” çatısı altındaki dayanışma devam ediyor

Değirmenlik  beldesinde “Dayanışma Mutfağı” çatısı altındaki dayanışma devam ediyor.  

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan ve ülkede de zor günlerin yaşanmasına sebep olan Kovid-19 salgınına karşı dayanışma hareketinin artarak devam ettiğini kaydetti.

Karavezirler, bu süreçte yapılan destekleri şöyle sıraladı:

“Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter ve ekibi (200 koli iaşe), BES Başkanı Mustafa Yalınkaya ve Yönetim Kurulu (200 koli iaşe ve 5000 kg patates), KTÖS Başkanı Emel Tel ve Yönetim Kurulu (3000 kg patates), Halil Zurnacı (200 koli iaşe),  Fima Süpermarket (100 koli iaşe), Şehitoğlu Yapı Market (70 koli iaşe), Hasan Kunt (30 koli iaşe), Nihat Nalbantoğlu (25 koli iaşe) “

Tüm bölge insanına omuz omuza vererek, bu sıkıntılı dönemde birlik oldukları için çok teşekkür eden Karavezirler, beldede, iyi günde değil zor günlerde dayanışma örneği sergilendiğini ifade etti.

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