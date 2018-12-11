  • BIST 91.795
  • Altın 216,783
  • Dolar 5,3949
  • Euro 6,1386
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Değirmenlik beldesine kalkınma desteği

» »
KKTC Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu, Bankanın kredilendirdiği sektörleri, geliştirilebilecek kredi programları ve yeni kredi ürünlerini yatırımcılara tanıtmak amacıyla, Değirmenlik beldesine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Değirmenlik beldesine kalkınma desteği

Değirmenlik Belediyesi işbirliği ile “2018 Plasman ve Kredi Portföyü” konulu toplantı 10 Aralık 2018 Pazartesi akşamı, Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde yapıldı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in de hazır bulunduğu toplantıya köy muhtarlarının yanı sıra beldedeki yatırımcılar da katıldı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in teşekkür konuşması ile başlayan toplantı, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Besim’in konuşmasıyla sürdü.

Toplantıya, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berkan M. Tokar, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Tunçtaşlı, Banka Genel Müdürü Saffet Barutçu ve Genel Müdür Danışmanı Belgin Özoğul sunumuyla katıldı.

 

BESİM: “KALKINMADA ÖNCELİKLİ BÖLGELERE GİDİLİYOR”

Kalkınma Bankası olarak hem ülke ihtiyaçlarını tespit etmek, hem de ekonomiye nasıl katkı koyabileceklerini anlayabilmek için ilgili kesimlerle görüşüldüğünü anımsatan Mustafa Besim, daha sonra kalkınmada birinci ve ikinci bölgelerin belirlenerek, bu bölgelerin ekonomiye nasıl daha fazla katkı sağlayabilecekleri ve Kalkınma Bankası’ndan nasıl yararlanabilecekleri yönünde toplantılara başladıklarını söyledi.

Toplantıda, yatırımcılara kredi süreçleri hakkında bilgi verilirken, uygun kredi programları tanıtılarak, katılımcılarla görüş alışverişinde bulunuldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tartışılan Emirname yürürlüğe girdi!10 Aralık 2018 Pazartesi 18:32
  • Meteoroloji uyardı: Hafta Sonuna Kadar Yağmur Var…10 Aralık 2018 Pazartesi 18:30
  • Bulaşıcı hastalıklar yasa tasarısı oybirliğiyle onaylandı10 Aralık 2018 Pazartesi 18:05
  • Kayım, birlik yasasını Avrupa Birliği standartlarına kavuşturmak istediklerini söyledi10 Aralık 2018 Pazartesi 18:00
  • Kanunlara aykırı avlanan iki kişi tespit edildi10 Aralık 2018 Pazartesi 17:55
  • Gaziveren’de 6 saatlik elektrik kesintisi10 Aralık 2018 Pazartesi 17:50
  • Turgay Deniz: AB pazarına tercihli ticaret erişimi sağlanmalı10 Aralık 2018 Pazartesi 17:40
  • Ani Ölüm10 Aralık 2018 Pazartesi 17:10
  • Seller ne tür sağlık sorunlarına yol açabilir?10 Aralık 2018 Pazartesi 17:00
  • Hafta sonuna kadar yağmur bekleniyor10 Aralık 2018 Pazartesi 16:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti