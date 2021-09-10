  • BIST 1.450,340
  • Altın 487,19
  • Dolar 8,3950
  • Euro 9,9250
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Değirmenlik Belediyesi, dere yataklarını temizledi

» »
Değirmenlik Belediyesi, kış aylarının yaklaşmasıyla, olası su baskınlarının önüne geçebilmek amacıyla dere yataklarını temizledi.
Değirmenlik Belediyesi, dere yataklarını temizledi

Değirmenlik Belediyesi, kış aylarının yaklaşmasıyla, olası su baskınlarının önüne geçebilmek amacıyla dere yataklarını temizledi.

Değirmenlik Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler dün Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş ile birlikte dere yataklarında yapılan temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

Karavezirler ve Akkuş’a, Değirmenlik Belediyesi As Başkanı Mustafa Şehitoğlu, Meclis Üyesi Hasan Kunt, Değirmenlik Belediyesi AFAD Sorumlusu İrfan Ünveren, temizlik sorumluları Halil Öztüccar ve Ediz Canaş eşlik etti.

Değirmenlik, Minareliköy, Cihangir ve Erülkü Süpermarket bölgesinde bulunan derelerde ıslah çalışmaları yapılarak temizlendiğini ve genişletildiğini söyleyen Karavezirler, halka rahat bir kış geçirtmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Karavezirler, kış aylarının bereketli geçmesini dilerken, doğal afetlerin ise yaşanmamasını temenni etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İspanya’da tatil beldesinde yangın: Yaklaşık 500 kişi tahliye edildi10 Eylül 2021 Cuma 11:25
  • Bakan Amcaoğlu: Amacımız, sağlıklı bir şekilde yüz yüze eğitimin devamını sağlamak10 Eylül 2021 Cuma 11:14
  • El-Sen, istihdamlar konusunda Yüksek Yönetim Denetçisi'nin bilgi eksikliği olduğunu iddia etti10 Eylül 2021 Cuma 10:54
  • AB altı ülkeyi artık "güvenli" görmüyor10 Eylül 2021 Cuma 10:16
  • Özersay: Bu krizden zaman içinde olabildiğince az hasarla çıkış mümkündür10 Eylül 2021 Cuma 10:10
  • Pınardan 3 gün tutuklu kalacak10 Eylül 2021 Cuma 10:07
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Kadifekale Hava Şehitliği'ne ziyarette bulundu10 Eylül 2021 Cuma 09:53
  • Libya ile Tunus arasındaki kara ve hava sınırları açılıyor10 Eylül 2021 Cuma 09:45
  • 8 gün sonra ülke karanlık!10 Eylül 2021 Cuma 09:36
  • Lekoşa'da bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak!10 Eylül 2021 Cuma 09:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti