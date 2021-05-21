  • BIST 1.458
  • Altın 505,432
  • Dolar 8,3494
  • Euro 10,2084
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAÇin'in uzay aracı Zhurong, Mars'tan ilk fotoğrafları gönderdi

Değirmenlik Belediyesi İle Su İşleri Dairesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

» »
Değirmenlik Belediyesi ile Su İşleri Dairesi  arasında Yeniceköy ağıllar bölgesi ile  Çukurova arası isale hattının yenilenmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.
Değirmenlik Belediyesi İle Su İşleri Dairesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Değirmenlik Belediyesi ile Su İşleri Dairesi  arasında Yeniceköy ağıllar bölgesi ile  Çukurova arası isale hattının yenilenmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Değirmenlik Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, iş birliği protokolüne  Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki imza attı. 
 
Açıklamada, Su Temin Projesi kapsamında ikinci etap projelerin aplikasyon çalışmalarının tamamlanıp su verilecek döneme kadar arızaların ve su kayıplarının azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi.  

Bu amaç kapsamında Yeniceköy ağıllar bölgesi ile Çukurova arası isale hattı yenileme projesi Değirmenlik Belediyesi ve Su İşleri Dairesi’nce ortak yürütülecek.

Kapsam içeriğince ayrıca, 2 Bin 300 metre boru ve depo bağlantı malzemeleri Su İşleri Dairesi tarafından temin edilecek, kazı kum temini, kumlama işlemi ve hattı döşeme işlemi Daire  kontrolünde, Değirmenlik Belediyesi tarafından yapılacak.  

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, merkezi hükümet ve yerel yönetim iş birliği içerisinde çalışmalara devam edileceğini belirtti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Seçim Anketlerinde DİSİ Önde21 Mayıs 2021 Cuma 11:01
  • Çevre Koruma Dairesi, Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’ne dikkat çekmek için etkinlikler düzenliyor21 Mayıs 2021 Cuma 10:56
  • 22 Kişiye Yasal İşlem Uygulandı21 Mayıs 2021 Cuma 10:55
  • Kumyalı'da Operasyon21 Mayıs 2021 Cuma 10:50
  • Arama Yapılan Araçta Uyuşturucu Bulundu21 Mayıs 2021 Cuma 10:47
  • Hüdaverdi'nin Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de21 Mayıs 2021 Cuma 10:21
  • Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın 35. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yarın21 Mayıs 2021 Cuma 10:19
  • Girne’de 25 Yaşındaki Alkollü Sürücünün Aracı Takla Atarak, Bir Evin Bahçe Duvarına Çarptı21 Mayıs 2021 Cuma 10:08
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC'ye geliyor21 Mayıs 2021 Cuma 09:43
  • Rum Hükümet Sözcüsü: Hükümet Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye hakkındaki kararlarını selamlıyor21 Mayıs 2021 Cuma 09:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti