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Değirmenlik Belediyesi Okullardaki su depolarını temizletti

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Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi, belediye sınırları içindeki okulların su depolarında temizlik ve dezenfeksiyon yaptırdı.
Değirmenlik Belediyesi Okullardaki su depolarını temizletti

Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi, belediye sınırları içindeki okulların su depolarında temizlik ve dezenfeksiyon yaptırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Değirmenlik Belediyesi, 27 Ağustos- 3 Eylül tarihlerinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak üç aşamada gerçekleştirilen ve Kuzey Kimya tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, belediyeye bağlı okulların tümüne toplamda, 36 adet 2 tonluk depo, 19 adet 1 tonluk depo, 1 adet 8 tonluk depo olmak üzere toplam 56 depo, 11 ayrı okul yerleşkesinde temizlenip dezenfekte edildi.

KARAVEZİRLER

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, okullardaki su depolarının sağlık açısından çok önemli olduğunun altını çizerek, yeni eğitim yılı başlamadan önce bölge okullarındaki su depolarını temizleterek dezenfekte ettirmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Başkan Ali Karavezirler ayrıca, 2019-2020 eğitim öğretim yılının tüm öğrenciler, öğretmenler ve veliler için sorunsuz geçmesini temenni etti.

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