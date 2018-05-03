Değirmenlik Belediyesi’nden önemli duyuru!

İlkbaharın dengesiz hava koşulları ile gelmesi neticesinde, bölgemizdeki her
türlü böcek ve haşere nüfusunda artış gözlemlenmiştir.
Vatandaşlarımızı özellikle; geçtiğimiz aylarda ot sinekleri tarzı küçük sinekler
rahatsız ederken, son günlerde sivrisinek popülasyonunda da beklenenden fazla
bir artış yaşanmıştır.
Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi olarak halkımızdan, köylerden oluşan bir
belediye olduğumuz için, bahçelerimizde aşırı miktarda su biriktirmemelerini
önemle rica ederiz.
Bu popülasyonu kontrol altına almak için belli bir süreliğine, akşam üzerleri araç
üstü ULV makinelerimiz ile ilaçlama yapacağımızı bildirirken, bu aracın sesini
duyduğunuz zamanlarda, evlerinize girip, kapı ve pencerelerinizi kapatmanız
gerekmektedir.
HALKIMIZIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR ŞÖYLEDİR:
Çiçek saksıları, tavuk sulukları, hayvan yalakları gibi açıkta durgun su
biriktirilen ortamların düzenli olarak boşaltılıp temizlenmesi…
Evlerdeki kırık dökük logarların ve kuyuların tamir edilerek kapalı
tutulması…
Özellikle bölgemizin yapısal dokusu itibarıyla, karasinek, küpdüşen gibi
sinek türlerinin de sorun olmaması için organik atık çöplerin,
belediyeden sağlanan çöp bidonlarına, kapalı şekilde dökülmesi…
Ölü hayvanların atılmaması ve hemen belediyenin aranması
gerekmektedir…
NOT: Atılan ilaçlar Tarım Bakanlığı’ndan onaylı insektisitler olup,
zehirlenmeler için olabildiğince güvenlidir.
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