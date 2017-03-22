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Değirmenlik Belediyesinden temizlik operasyonu

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Değirmenlik Belediyesinden temizlik operasyonu
Mali sıkıntı içerisinde bulunan birçok belediye, yetersiz olanakları ile halka hizmet sunmaya devam ediyor.

Siyasetin büyük boyutlarda etkin olduğu ve muhalefet partilerinin başkanlarının idare ettiği belediyeler, tüm siyasi kısıtlamalara karşın hizmetteki grafiklerini yükselmeye devam ediyor.

Lefkoşa Belediyesinin yanı sıra Değirmenlik Belediyesi de halka sunduğu hizmeti eksiksiz yapıyor. Değirmenlik Futbol Sahasının yanı sıra, Cihangir Futbol Sahasına destek veren ve bölgeye halı saha kazandıran Değirmenlik Belediyesi,  bölge köylerindeki kaldırım ve yollara da el atarak iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

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Değirmenlik Belediyesi, her gün onlarca insanın kullandığı ‘Yonca Kavşağı’ ile Ercan Havaalanı yolunda temizlik çalışmaları başlattı. Demirhan köyü içerisindeki refüj içerisindeki otlar ile Yonca Kavşağı civarındaki yabani otları temizleme operasyonu yapan Değirmenlik Belediyesi, birçok belediyeye bu konuda örnek oldu.

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