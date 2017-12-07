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Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı köy yolları asfaltlanıyor…

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Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı köy yolları asfaltlanıyor…
Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal, Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı köy yollarının asfaltlanmasını yerinde inceledi, asfalt yapım ihalesini alan şirket yetkilisi ile istişarelerde bulunu ve halkla bire bir görüştü.

Osman Işısal, yaklaşık bir yıldan beridir planlanan asfaltlama projesi için gereken koşulların oluşmasının ardından işe konulduğunu kaydetti ve bugüne kadarki çalışmalarla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmadığını kaydetti.
Işısal; belde halkının rahatı, güvenliği ve beldenin daha çağdaş bir çehreye kavuşması için yolların asfaltlanacağını vurguladı. 

Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı köy yolları (Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Beyköy, Cihangir, Düzova, Yeniceköy, Çukurova, Kalavaç, Balıkesir, Meriç, Gaziköy, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler) Kazı İşleri, Alt Yapı İşleri, Kemirme İşleri, Plentmiks Temel İşleri, Asfalt İşleri ve Sanat Yapıları İşlerini kapsayan proje, yapılan ihale sonucunda Tosun Arsa Parsel ve Altyapı İşleri Ltd.’e verilmişti.

TC Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ve Değirmenlik Belediyesi öz kaynakları ile yapılmaya başlanan projenin ihale bedeli; 2,459,271.00+KDV olup, Kazı İşleri, Alt Yapı İşleri, Kemirme İşleri, Plentmiks Temel İşleri, Asfalt İşleri ve Sanat Yapıları İşlerini kapsayan projenin süresi 120 takvim günü olarak öngörülüyor. 

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