Değirmenlik bölgesinde 4 saat elektrik yok

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün Değirmenlik bölgesinde 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle yapılacak kesinti 9.00 ile 13.00 saatleri arasında olacak.
Elektrik kesintisi aşağıdaki bölgeleri kapsayacak:
“Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge, Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı, Erülkü ve civarı.”
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