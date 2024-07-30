  • BIST 10733.75
  • Altın 2536.858
  • Dolar 33.0456
  • Euro 35.7898
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİsrail'in olası saldırısına karşı Beyrut Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı

Değirmenlik bölgesinde 4 saat elektrik yok

» »
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün Değirmenlik bölgesinde 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Değirmenlik bölgesinde 4 saat elektrik yok

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün Değirmenlik bölgesinde 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle yapılacak kesinti 9.00 ile 13.00 saatleri arasında olacak.

Elektrik kesintisi aşağıdaki bölgeleri kapsayacak:

“Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge, Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı, Erülkü ve civarı.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çalıştıkları şirketten 12 milyon TL çaldılar: Tutuksuz yargılanacaklar29 Temmuz 2024 Pazartesi 15:45
  • İsrail'in Erdoğan'ı hedef alan açıklamaları: Ünal Üstel'den İsrail Cumhurbaşkanı'na kınama29 Temmuz 2024 Pazartesi 15:43
  • İtfaiye Müdürlüğü, yangın önlemlerini hatırlattı29 Temmuz 2024 Pazartesi 15:19
  • Maronitler gecikmeli de olsa Gürpınar’da ayin yaptı29 Temmuz 2024 Pazartesi 15:06
  • Rusya'da yolcu treni devrildi: En az 100 yaralı29 Temmuz 2024 Pazartesi 14:29
  • Başbakan Yardımcılığı, Eğitim Bakanlığı ve LTB arasında iş birliği protokolü imzalandı29 Temmuz 2024 Pazartesi 14:26
  • Ayer Yakıner: İşçiler hayatını kaybediyor, neredesiniz emekçi edebiyatçıları?29 Temmuz 2024 Pazartesi 13:49
  • Bir haftada 20 yangın29 Temmuz 2024 Pazartesi 13:21
  • Gönyeli'de kavga... Ağır bir şekilde darp etti, telefonunu kırdı!29 Temmuz 2024 Pazartesi 13:18
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Tuğlu ve heyetini kabul etti29 Temmuz 2024 Pazartesi 13:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti