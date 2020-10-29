Değirmenlik Bölgesi’nde Elektrik Kesintisi

Teknecik Elektrik Santrali’nde yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle; bu gece yarısından sonra Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları’nın elektrik enerjisi kesik olacak.

Teknecik Elektrik Santrali’nde yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle; bu gece yarısından sonra; 00:30-04:30 saatleri arasında, Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları’nın elektrik enerjisi kesik olacak.

Elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.