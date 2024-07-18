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Değirmenlik bölgesinde iki saatlik elektrik kesintisi

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Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada kesintiden, Levent kesimhane ve civarı, Değirmenlik çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’nın etkileneceği belirtildi.
Değirmenlik bölgesinde iki saatlik elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Değirmenlik bölgesinde yapılacak çalışmaya istinaden, gerekli iş güvenliğinin sağlanabilmesi adına orta gerilim elektrik şebekesinde 08.00 ile yaklaşık 10.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada kesintiden, Levent kesimhane ve civarı, Değirmenlik çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’nın etkileneceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alması istendi.

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