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Değirmenlik Bölgesinde Yarın 6 Saatlik Elektrik Kesintisi Yapılacak

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Değirmenlik Bölgesinde Yarın 6 Saatlik Elektrik Kesintisi Yapılacak
Değirmenlik Bölgesinde Yarın 6 Saatlik Elektrik Kesintisi Yapılacak

Değirmenlik çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arasındaki bölgede ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’nda yarın 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Değirmenlik çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölgeye ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’na elektrik verilemeyecek.

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