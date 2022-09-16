Değirmenlik-Çataldere göleti ıslah ediliyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile bir araya geldi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Değirmenlik bölgesinde bulunan Değirmenlik-Çataldere Göleti’nin ıslahı ile ilgili Değirmenlik Belediye Başkanı Aali Karavezirler ve Mineraliöy Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Durali Güçlüsoy ile bir araya geldi.

Taraflar, gölet ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında görüştüler.

Taraflar, kapasitesinin çoğunluğunun toprakla dolmak üzere olan, 20 yıldır ıslah edilmeyen Değrimenlik-Çataldere Göleti’nin ıslah edilmesine ve kapasitenin artırılmasına yönelik yapılacak çalışma için bir araya geldi.

Değirmenlik – Çataldere Göleti bölgenin tarımsal sulama ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan su kaynağını oluşturmakta.