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Değirmenlik, Ercan Havalimanı, Demirhan, Minareliköy ve Balıkesir’de Yarın Elektrik Kesintisi Olacak

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Değirmenlik, Ercan Havalimanı, Demirhan, Minareliköy ve Balıkesir’de Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Değirmenlik, Ercan Havalimanı, Demirhan, Minareliköy ve Balıkesir’de Yarın Elektrik Kesintisi Olacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Değirmenlik, Ercan Havalimanı’nın bir bölümü, Demirhan, Minareliköy ve Balıkesir’de elektrik kesintisi olacak.

Elektrik Kurumu açıklamasına göre, 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasındaki kesintiden “Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Değirmenlik Ağıllar Bölgesi, Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları, Alaminyo Şehitliği, Alaminyo Şehitliği ile Başpınar arası kalan bölge ve Başpınar” etkilenecek.

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