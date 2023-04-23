Değirmenlik - Girne Dağ Yolu'nda Araç Yangını

Değirmenlik - Girne Dağ Yolu'nda saat 16.00 sıralarında bir araçta yangın çıktı.
Yangınla ilgili polisten şu açıklama yapıldı:
Saat 16.00 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde seyir halinde bulunan Cengizhan BIYIKLI yönetimindeki HA 022 plakalı araç, taşocakları mevkiinde, el frenin çekili kalması sonucu fren balatalarının ısınması neticesinde çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam etmektedir.
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