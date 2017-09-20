 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 105.385
  • Altın 146,651
  • Dolar 3,4767
  • Euro 4,1708
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 37 °C
  • Ankara 33 °C
FLAŞ HABERGönyeli'de kokain: 3 kişi tutuklandı

Değirmenlik Halk Dansları ekibi gururlandırdı

»
Değirmenlik Halk Dansları ekibi gururlandırdı
Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 2017 yazı boyunca Macaristan, İnegöl ve Nazilli’de ülkemizi ve beldemizi başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadı.

13-20 Temmuz tarihleri arasında İnegöl’de “Altın Mobilya Halk Dansları Festivali”ne Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun ‘Orak Gurubu’ katılırken, 16-22 Ağustos’da Macaristan’ın Debrecen kasabasında, 48’incisi düzenlenen “Çiçek Festivali”ne ‘Büyük Gurup’ katıldı. 2-7 Eylül tarihinde Aydın’ın Nazilli ilçesinde yapılan “5 Eylül Kurtuluş Şenlikleri”nin 95’incisine ‘Feslikan Gurubu’ katıldı.

Değirmenlik Belediyesi’nin etkinlikleri dışında, ülke genelinde yapılan etkinliklerde de faal bir şekilde gösterilere çıkan Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğumuz, oluşturulan kareografilerle izleyicilerinden tam not aldı.

BaştaDeğirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Yönetmeni Tahir Kaptanoğlu olmak üzere, Emine Alışkan, Fetine Verdil, Salih Kurtel ve Enver Dinçol olmak üzere, farklı yaş gruplarından folklörcüler büyük bir özveriyle yetiştirilmekte.

Folklör gruplarının vazgeçilmez bir parçası olan müzisyenlerimiz; Murat Çırakoğlu, Serkan Gökyay, Halil Selçuk, Serkan Çırakoğlu, Osman Korkmaz ve Serin Aktaşlı, Türkiye ve diğer yabancı ülkelerde Kıbrıs müziklerini, danslarla harmanlanan kültürümüzle birlikte tanıtıyor.

Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Yönetmeni Tahir Kaptanoğlu, başta Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal olmak üzere, belediye meclis üyelerine, ekiplere ve folklöre sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Kaptanoğlu ayrıca yurtdışı bağlantılarını sağlayan CİOFF Kuzey Kıbrıs Başkanı Özlem Kadirağa’ya da teşekkürlerini iletti.

MECLİS ÜYELERİ EKİPLERİ YALNIZ BIRAKMADI...

Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında katıldığı gösterilere Değirmenlik Belediyesi’nin meclis üyeleri de katkı sağlıyor ve guruplara eşlik ediyor.

Bursa ve İnegöl’de yapılan etkinliğe meclis üyelerimizden Mustafa Şehitoğlu ve Ahmet Dilekkaya katılırken, Macaristan’ın Debrecen kentindeki etkinliğe Zerin Ceral ile As Başkan Mehmet Hüdaverdioğlu ve Hasan Güneşel katıldı. Aydın’ın Nazilli ilçesine ise yine Ahmet Dilekkaya katıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Emir Ali Başar’ın “Anılarım” adlı kitabı yayımlandı19 Eylül 2017 Salı 11:13
  • “2’nci Abohorlular Buluşması ve Dayanışma Günü” yapıldı18 Eylül 2017 Pazartesi 14:38
  • Trautmann Lefkoşa’da resim sergisi açıyor15 Eylül 2017 Cuma 14:25
  • “Sonare Çoksesli Korosu” seslerini arıyor15 Eylül 2017 Cuma 12:11
  • “4. Klasik Bisikletlerle Güzelyurt Turu ve Kültür Günü” yarın yapılıyor15 Eylül 2017 Cuma 09:36
  • Geçitkale Kültür ve Sanat Festivali başladı14 Eylül 2017 Perşembe 12:47
  • 20’nci Türksoy Opera Günleri KKTC konseriyle tamamlandı14 Eylül 2017 Perşembe 11:42
  • 3. Geçitkale Kültür ve Sanat Festivali bu akşam başlıyor13 Eylül 2017 Çarşamba 14:42
  • Girne Kültür Sanat Günleri: Sırada Goran Bregoviç konseri var13 Eylül 2017 Çarşamba 14:40
  • Abohorlular Pazar günü buluşuyor13 Eylül 2017 Çarşamba 11:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti