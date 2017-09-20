Değirmenlik Halk Dansları ekibi gururlandırdı

Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 2017 yazı boyunca Macaristan, İnegöl ve Nazilli’de ülkemizi ve beldemizi başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadı.

13-20 Temmuz tarihleri arasında İnegöl’de “Altın Mobilya Halk Dansları Festivali”ne Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun ‘Orak Gurubu’ katılırken, 16-22 Ağustos’da Macaristan’ın Debrecen kasabasında, 48’incisi düzenlenen “Çiçek Festivali”ne ‘Büyük Gurup’ katıldı. 2-7 Eylül tarihinde Aydın’ın Nazilli ilçesinde yapılan “5 Eylül Kurtuluş Şenlikleri”nin 95’incisine ‘Feslikan Gurubu’ katıldı.

Değirmenlik Belediyesi’nin etkinlikleri dışında, ülke genelinde yapılan etkinliklerde de faal bir şekilde gösterilere çıkan Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğumuz, oluşturulan kareografilerle izleyicilerinden tam not aldı.

BaştaDeğirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Yönetmeni Tahir Kaptanoğlu olmak üzere, Emine Alışkan, Fetine Verdil, Salih Kurtel ve Enver Dinçol olmak üzere, farklı yaş gruplarından folklörcüler büyük bir özveriyle yetiştirilmekte.

Folklör gruplarının vazgeçilmez bir parçası olan müzisyenlerimiz; Murat Çırakoğlu, Serkan Gökyay, Halil Selçuk, Serkan Çırakoğlu, Osman Korkmaz ve Serin Aktaşlı, Türkiye ve diğer yabancı ülkelerde Kıbrıs müziklerini, danslarla harmanlanan kültürümüzle birlikte tanıtıyor.

Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Yönetmeni Tahir Kaptanoğlu, başta Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal olmak üzere, belediye meclis üyelerine, ekiplere ve folklöre sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Kaptanoğlu ayrıca yurtdışı bağlantılarını sağlayan CİOFF Kuzey Kıbrıs Başkanı Özlem Kadirağa’ya da teşekkürlerini iletti.

MECLİS ÜYELERİ EKİPLERİ YALNIZ BIRAKMADI...

Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında katıldığı gösterilere Değirmenlik Belediyesi’nin meclis üyeleri de katkı sağlıyor ve guruplara eşlik ediyor.

Bursa ve İnegöl’de yapılan etkinliğe meclis üyelerimizden Mustafa Şehitoğlu ve Ahmet Dilekkaya katılırken, Macaristan’ın Debrecen kentindeki etkinliğe Zerin Ceral ile As Başkan Mehmet Hüdaverdioğlu ve Hasan Güneşel katıldı. Aydın’ın Nazilli ilçesine ise yine Ahmet Dilekkaya katıldı.