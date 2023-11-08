Değirmenlik ve Alevkayası bölgelerinde bugün elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekelerinde yapılacak olan bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün 09.00-14.00 saatleri arasında; Değirmenlik Taşocakları, tesisler ve su motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları'na elektrik verilemeyecek.
Konuyla ilgili Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısında bulunuldu.
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