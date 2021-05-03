Değirmenlik Ve Haspolat’ta Yangın

Değirmenlik’te bir iş yerinde ve Haspolat’ta bir evde yangın çıktı.

Değirmenlik’te bir iş yerinde ve Haspolat’ta bir evde yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, saat 13.00’te Değirmenlik'te faaliyet gösteren Erbilek Reklam isimli iş yerinde aktif durumdaki lazer kesim makinesinde meydana gelen arıza nedeniyle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu lazer kesim makinesi, bir klima iç ünitesi, bir masa ve üzerinde bulunan bilgisayar ve ekranı yanarak zarar görürken, pencereye ait cam ısıdan çatladı ve kapı hasar gördü.

HASPOLAT’TA DA YANGIN ÇIKTI… EVİN TAVANI ÇÖKTÜ… BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Öte yandan saat 14.00 sıralarında Haspolat'ta Cami Caddesi’nde Adnan Uyur'un kaldığı iki kattan oluşan evin kullanılmayan üst kısmında çıkan yangın sonucu ise binada bulunan kullanılmayan eşyalar yandı.

Yangın nedeniyle evin tavanı çökerken, dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.