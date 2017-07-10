Değirmenlik'te arazi tartışmasında silahlar konuştu!

09.07.2017 tarihinde, saat 19:45 sıralarında, Değirmenlik’te, Tepebaşı Mahallesi Taş Ocakları Sokak üzerinde, M.Ş.(E-32), önceden aralarında arsa konusunda husumeti bulunan O.B.(E-34)’nin kendi arazisi içerisine balya koyduğu gerekçesi ile O.B.’ye yardım için orada bulunan İ.D.(E-28) ile tartışıp kavga ettikten sonra, ikametgahı içerisinden almış olduğu av tüfeği ile İ.D.’ye doğru 30 metre mesafeden iki el ateş etmiştir.

İ.D. olaydan yara almadan olay yerinden uzaklaştığı sırada sesleri duyup olay yerine gelen O.B. ve eşi H.B’ye de yaklaşık 38 metrelik mesafeden tasarrufundaki silah ile iki el daha ateş etmiştir. Açılan ateş sonrası O.B. sağ kolundan, karın bölgesi ile her iki ayağından eşi H.B. ise sol kol bileğinden hafif şekilde yaralanmıştır.

Akabinde O.B. ve H.B.’ye, M.Ş. tarafından ateş edilmesi üzerine İ.D.’de, O.B.’nin ikametgahına giderek ikametgahın salon odasında muhafaza edilen O.B’ye ait av tüfeğini alıp dışarı çıkarak kanunsuz olarak tasarruf edip taşımıştır.

Olayda yaralanan O.B. ve eşi H.B. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip taburcu edilmişlerdir.

M.Ş.(E-32), İ.D.(E-28) ve adına kayıt ateşli silahı salim yerde muhafaza etmeyen O.B.(E-34) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.