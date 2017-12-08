Değirmenlik'te “İş Sağlığı ve Güvenliği ve Yerel Yönetimler” semineri

Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi, Değirmenlik Belediyesi personeline “İş Sağlığı ve Güvenliği ve Yerel Yönetimler” ile ilgili bilgilendirici seminer verdi.

AB Bilgi Merkezi’nin“İş Sağlığı ve Güvenliği ve Yerel Yönetimler” konulu eğitimi Değirmenlik Belediyesi personeline verildi. Değirmenlik Belediyesi Başkanı Osman Işısal’ın da belediye personeli ile birlikte katıldığı eğitim seminerini, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Üyesi ve Eğitmeni Umut Kurşun verdi.

AB Bilgi Merkezi’nden Pembe Mentesh, Derya Tangül ve Ahmet Zilci’nin de katılımıyla gerçekleşen seminer, 7 Aralık 2017 Perşembe günü, Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde yapıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Üyesi ve Eğitmeni Umut Kurşun, iş sağlığı güvenliği sorumluları ve sorumlulukları, iş kazalarının oluşma nedenleri, güvensiz durumların nedenleri, iş kazalarının nasıl önlenebileceği konular yanında, AB’nin neden çalışmak için en güvenli yerler arasında olduğunu da, görsel slayt sunumu eşliğinde anlattı.

Kurşun, AB’nin en etkili olduğu alanın, asgari sayıda düzenlemelerle ve azami sayıda riskleri kapsayan somut yasal çerçeve ile iş sağlığı ve güvenliği alanı olduğunun altını çizdi.

IŞISAL: “İŞ SIRASINDA DİKKATLİ OLUNMASI ŞART!”

Değirmenlik Belediyesi Başkanı Osman Işısal; “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda AB yetkilileri ile bilgilendirilmek üzere toplanılmasına, belediye açısından bakıldığında; hem sağlıklı olmamız, hem de işin güvenliğinin sağlanması açısından çok önemli olduğunu kaydetti. Işısal, iş sağlığı ve güvenliğinde en büyük sorumluluğun başta çalışan personele düştüğünün altını çizdi. İş sağlığı konusunda alınacak seminerlerin bilgilendirici olduğuna değinen Osman Işısal, iş sırasında her zaman dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. “Eğitimlerde alınan bilgiler de bizlere ışık tutacaktır. Eğitim çok önemlidir. Eğitimli olduğumuzda daha iyi hizmetler sunarız” şeklinde konuşan Işısal, AB’ye çok teşekkürlerini sundu.

AB Bilgi Merkezi’nden Pembe Mentesh, “İş Sağlığı ve Güvenliği ve Yerel Yönetimler” konulu eğitimleri verirken bir farkındalık yaratmak istediklerinin altını çizerek, eğitimi alanlara AB’deki direktifleri ve yasaları aktarmak istediklerini belirtti.