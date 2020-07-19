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Değirmenlik'te kavga ve vahim zarar

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Değirmenlik'te kavga ve vahim zarar
Değirmenlik'te kavga ve vahim zarar

19.07.2020 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Değirmenlik’te Y.K. (E-47) ve K.K. (E-20), aralarında sorun bulunan A.K.(E-40) ile meydana gelen kavgada, adı edilenler birbirlerini ciddi şekilde darp etmişlerdir.

Kavga sırasında A.K., Y.K.’nin tasarrufunda bulunan sopayı alıp bahse konu şahıslara vurmak suretiyle K.K.’nin sağ el işaret parmağını çatlatarak vahim zarara uğratmıştır. Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
 

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