Değirmenlik'te kaza... Sürücü 345 Promil alkollü çıktı!

02.06.2024 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Değirmenlik’te Beşiktaş Caddesi üzerinde, Necati ŞENGÜLEROĞLU (E-42) 345 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MJ 415 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve bir takla atarak tavanı üzerinde durmuştur.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Necati ŞENGÜLEROĞLU, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmasına müteakip tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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