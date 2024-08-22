Değirmenlik’te Şirket Çalışanından Yüklü Miktarda Hırsızlık

Şirket Çalışanının Yaptığı Hırsızlık Ortaya Çıktı: 221 Bin TL’lik Vurgun
28 Kasım 2022 – 01 Temmuz 2024 tarihleri arasında, Değirmenlik’te gıda ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette çalışan M.C.K. (52), işyeri adına işletmelere yaptığı satışlar karşılığında müşterilerden aldığı toplam 221.772,76 TL parayı şirkete teslim etmeyerek kişisel tasarrufuna geçirdi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturma sonucunda, şüpheli M.C.K. tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor
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