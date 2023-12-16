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Değirmenlik'te Şüpheli Ölüm, Gaziveren'de Kadın Hayatını Kaybetti

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Değirmenlik'te İkametinde Ölü Bulunan Necdet KIRGIN ve Gaziveren'de Aniden Hayatını Kaybeden Olga BARTCEVA Olayları Şüpheli, Soruşturma Hala Sürüyor
Değirmenlik'te Şüpheli Ölüm, Gaziveren'de Kadın Hayatını Kaybetti

Değirmenlik'te Gerçekleşen Şüpheli Ölüm Olayı: 16 Aralık 2023 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Değirmenlik kasabasında yaşayan Necdet KIRGIN (E-58) adlı şahıs, kendi ikametinde hayatını kaybetti. Olay, polis ve yetkililer tarafından incelenmekte olup, soruşturma devam etmektedir.

Gaziveren Köyü'nde Aniden Yaşanan Trajik Olay: 15 Aralık 2023 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Gaziveren köyünde ikamet eden Olga BARTCEVA (K-69) isimli kadın, köy içinde yürürken aniden rahatsızlanarak ambulansla Cengiz Topel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın detayları soruşturma kapsamında incelenmekte ve ilgili makamlarca değerlendirilmektedir.

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