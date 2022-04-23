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Değirmenlik'te Tören Düzenlendi

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Değirmenlik'te Tören Düzenlendi
Değirmenlik'te Tören Düzenlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Değirmenlik’te düzenlenen askeri törenle kutlandı.

Değirmenlik Atatürk Büstü önünde gerçekleşen askeri törene, Değirmenlik Belediye Başkanlığı, Demirhan Polis Karakol Amirliği, Değirmenlik Lise Müdürlüğü, Değirmenlik İlkokul Müdürlüğü, Şht. Mehmet Eray İlkokul Müdürlüğü, Düzova İlkokul Müdürlüğü ve bölge muthtarları katıldı.

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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, çelenklerin konulması ile devam etti. Tören, Anıt Özel Defteri’nin Tank Albay Tug. K. Yrd. Ahmet Kibar tarafından imzalanmasıyla sona erdi.

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