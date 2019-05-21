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Değirmenlik’teki kilise restore ediliyor

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Değirmenlik’te (Kithrea) bulunan “Agios Andronikos ve Athanasias” kilisesindeki restorasyon çalışmalarının ilk kısmının bugün başlayacağı haber verildi.
Değirmenlik’teki kilise restore ediliyor

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, sözde “Kithrea” (Değirmenlik) Belediye Başkanı”Petros Kareklas konuyla ilgili açıklamasında, kilisenin 1974 yılından bu yana büyük yara aldığını ve diğer kiliselerden daha fazla tahrip olduğunu öne sürdü.

2012 yılından bu yana kilisenin restore edilmesi için çaba gösterildiğini söyleyen Kareklas, bu amaç için İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’yle temas kurduklarını da ifade etti.

Yapılan baskıların ardından, kiliseyi, öncelik tanınması gereken anıtlar listesine koymayı başardıklarını söyleyen Kareklas, restorasyon çalışmalarının ilk kısmının bugün başlayacağını ve restorasyon için detaylı planlar bulunduğunu sözlerine ekledi.

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