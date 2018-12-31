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“Değişen Küresel Bağlamda De Facto/ Tanınmamış Devletler” etkinliği yapıldı

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Profesör Rebecca Bryant Yakın Doğu Üniversitesinde “Değişen Küresel Bağlamda De Facto/ Tanınmamış Devletler” Konulu Etkinliğe Konuşmacı Olarak Katıldı…
“Değişen Küresel Bağlamda De Facto/ Tanınmamış Devletler” etkinliği yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından  düzenlenen Değişen Küresel Bağlamda De Facto/ Tanınmamış Devletler” konulu semire, De Facto devletler,  hafıza politikaları, milliyetçilik ve antropoloji gibi alanlarda akademik ve inter-disipliner çalışmalar yürüten Profesör Dr. Rebecca Bryant konuşmacı olarak katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiyle göre,  Hollanda’da bulunan Utrecht Üniversitesinde Sosyal ve Davranış Bilimleri Profesörü olarak görev yapan Prof. Dr. Rebecca Bryant, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümlerinin daveti üzerine seminer verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane American Corner’de gerçekleştirilen ve öğretim üyeleri ile öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, Kıbrıs’ın Kuzeyinde 1974 sonrasından inşa edilen devlet yapılanma sürecini irdeleyerek, araştırmacı Mete Hatay ile birlikte yazdığı yeni çıkacak olan kitabına atıfta bulundu. Sunumunda, küresel çerçevede de facto devletlerin ortak özelliklerine işaret eden Prof. Dr. Bryant, Abhazya, Pridnestrovya (Transnistria), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Filistin gibi tanınmamış devletlerden örnekler verdi. Prof. Dr. Bryant, temelde uluslararası tanınmışlığı olmayan ülkeler olan tanınmamış devletlerin Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlere ve topluma dahil olma taleplerini ve bu çerçevede demokratikleşme konusunda ortaya koydukları çabalara dikkat çekerek vatandaşlık, ülke sınırları gibi tanınmamış devletlerin varoluşsal ihtiyaçlarına, seyahat ve ticaret gibi konularda karşı karşıya kaldıkları açmazları da dile getirdi.

Prof. Rebecca Byrant’ın “Tebaadan Vatandaşa: Kıbrıs’ta Modernite ve Milliyetçilik” ve “Kıbrıs ve Hafıza Siyaseti” adlı eserleri de bulunuyor.

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