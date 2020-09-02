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‘Değişim Kadınla Başlar Projesi’ne destek

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, ALPET Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
‘Değişim Kadınla Başlar Projesi’ne destek

Kabulde konuşan Türkoğlu, kadın istihdamının arttırılması amacıyla ALPET tarafından hazırlanan ” Değişim Kadınla Başlar” projesi hakkında Bakan Sucuoğlu’na bilgi verdi.

Projenin, 2020 yılı sonuna kadar en az 50 kadın personelin Alpet istasyonlarında istihdam edilmesini hedeflediğini anlatan Türkoğlu, her alanda kadın istihdamının arttırılması ve çalışma yaşamında fırsat eşitliğinin yaratılması hususunda sosyal sorumluluk ilkesiyle çalıştıklarını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da özel sektörde özellikle benzin istasyonlarında kadınlara istihdam fırsatı sunan Alpet yetkililerini tebrik ederek, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Kadınların her sektöre girmesi ve çalışma yaşamında istihdamının arttırılması için projenin örnek bir uygulama olduğuna dikkat çeken Bakan Sucuoğlu, yurtdışında görülen bu tür projelerin KKTC’de de hayata geçirilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Kadın elinin değdiği her yerin güzelleştiğini, değer kazandığını belirten Sucuoğlu, kadınların üretkenliği yetenekleri ve özgüveni ile çalışma yaşamında verimli performans sergileyeceğine inanç belirtti.

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