Değişim rüzgarı Dörtyol'da da esti

"Hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun, bu toprakların geleceğini dert eden herkesle birlikte yürüyoruz"
Değişim rüzgarı Dörtyol’da da esti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, dün akşam Dörtyol’da yurttaşlarla buluştu. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte konuşan Erhürman, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Erhürman’a Genel Sekreter Erkut Şahali, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ve birçok milletvekili de eşlik etti. Gecede Tufan Erhürman’ın yanı sıra CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp da konuşma gerçekleştirdi ve yoğun katılım için bölge halkına teşekkür etti. Kayalp, 19 Ekim’in değişim günü olduğuna işaret etti. Konuşma yapan Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ise Tufan Erhürman’ın çıktığı yolda yanında olduklarını belirtti. Latif, değişimin önemine işaret etti ve etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Erhürman: Çocuklarımızın, torunlarımızın haklarını kimse ihlal edemeyecek

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, çocukların geleceği için değişimin şart olduğuna dikkat çekti. “İnsan onuruna yaraşır hayatı hep birlikte kuralım” diyen Erhürman, yeni bir dönemin başlayacağını vurguladı. Erhürman, “Bizi hep ayırmaya, bu ayrım üzerinden bölüp yönetmeye çalıştılar. Ama biz görüyoruz ki gönülleri kazana kazana yürüyoruz. Hep birlikte yöneteceğimiz günler yakındır” ifadelerini kullandı. Hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun, kökeni ne olursa olsun, bu toprakların geleceğini dert eden herkesle birlikte yürüdüklerini vurgulayan Erhürman, “Hiç kimse dışarıda kalmayacak, hiç kimse dışlanmayacak. Bu ülke yeniden kendisiyle, kurumlarıyla gurur duyacak” dedi. Cumhurbaşkanlığı makamının bir saray ya da köşk olmayacağını belirten Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı halkın evi olacak. Ekonomide, eğitimde, sağlıkta, trafikte yaşanan her sorun cumhurbaşkanlığının da sorunu olacak. Cumhurbaşkanı yalnızca müzakereleri yürütmeyecek, içeride halkın derdiyle dertlenecek, hükümete liderlik yapıp sorunların çözülmesi için elinden geleni yapacak” diye konuştu. Kıbrıs Türk halkının haklarını sonuna kadar savunacaklarını vurgulayan Erhürman, “Sözüm var, ahtım var. Çocuklarımızın, torunlarımızın haklarını kimse ihlal edemeyecek. Kahve de içeceğiz, yemek de yiyeceğiz ama çocuklarımızın haklarını söke söke alacağız. Ne toprağımdan ne de çocuklarımızdan vazgeçerim. Hep birlikte yürüyeceğiz, hep birlikte kazanacağız ve hep birlikte yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

