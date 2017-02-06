Değneğin iki tarafı da OT!..

Asgari Ücret Komisyonu tarafından 2, 020 TL. Olarak açıklanan asgari ücret ile ilgili tartışma bitmek bilmiyor. Sanırım bu tartışma bir süre daha devam edecek. Açıklanan asgari ücretin, günümüz şartlarına göre bir ailenin yaşamını alçak sürünme modunda devam etmesi ile eş anlamlı olduğunu kabul ediyorum.

Adalet diye diye Adalet ablayı öldürdüğümüz, hak hukuk diye diye Hakkı dayıyı hakkın rahmetine kavuşturduğumuz, Adil bir düzen diye diye Adil amcayı yoğun bakımda ölüme mahkum ettiğimiz artık çok bilinmeyenli bir denklem olmaktan çıktı.

8000 TL alana 600 küsur TL. Verilmesinin yansıra asgari ücret alana, 160 TL verilmesi ne Adalet ablayı, ne Hakkı dayıyı, nede Adil Amcayı geri getirir. Biri deveyi avurdu ile mideye indirirken, diğerinin günü bir soğan ve bir ekmek ile geçirmesini kimse ülkedeki Adalete bağlamasın. Bunun adına sadece bencillik derler.

Evet madalyonun bir yüzünde durum böyle yansıyor. Ancak madalyonun bir diğer yüzüne baktığımız zaman durumun hiçte öyle sanıldığı gibi aydınlık olmadığını görürüz. Küçük bir aile işletmesini düşünün. Veya bir esnafa ait küçük bir işletmeyi hayal edin. Bu aile işletmesi, elektrik için ayda 2000 TL tüketim ücreti öderse. Atıyorum 4-5 çalışanının her biri için 400 TL civarında toplamda 2000 TL de Sosyal Sigortaya yatırım yaparsa. Bunun dışında İhtiyat Sandığıdır ve diğer giderlerdir derken hatırı sayılır bir rakam cebinden çıkarsa bu işletme ayakta kalabilir mi?

O işletme sahibi ayakta kalamayacağını gördüğü anda da küçülmeye gideceği için ilk iş olarak işten çıkartma işlemine gitmeyecek mi? Tabi olanda en azından alçak sürünme ile hayatını idame ettirmeye çalışan işçiye olacak.

Eeee önerin ne diyenlere cevabım, bu ülkeyi hakça, hukukça ve Adil bir düzen içerisinde yöneteceğim diyen siyasilerin bu işe el atmasıdır. Hükümete önerim, bu işletmelere teşvik mi verecek? Destek mi sağlayacak? Sosyal Sigorta yatırımında indirim mi yapacak? Ne yapacaksa bir an önce yapsın. Ve bulacağı bir çözüm ile hem çalışanı hemde esnafı rahatlatasın.

Yoksa değneğin iki ucu otlu olan bu durum ülkede kaos yaratacak. Kaos pandoranın kutusuna da yansıyacak. Ve tabiki bir seçimde o kutudan çıkmak çok zor olacak.