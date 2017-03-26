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Dehşet anları kameraya yansıdı...

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Dehşet anları kameraya yansıdı...
Tataristan’da otomobil kullanırken telefonundan canlı yayın yapan genç bir kadın, bu sırada geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da meydana gelen kazada yaşamı yitiren genç kadının adının Sitora B. olduğu açıklandı. Olay sırasında Sitora, Rus sosyal medya platformu VK’da görüntülü canlı yayın yapıyordu.

Görüntülerde müzik eşliğinde şarkı söylediği görülen 22 yaşındaki Sitora'nın kullandığı araç, bu esnada bir yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle, Sitora'nın bedeninin, yolcu koltuğu tarafındaki pencereden dışarı fırladığı görüldü.

Genç kadın kaza yerinde hayatını kaybederken, otobüsteki dört yolcu yaralandı. Yaralılardan birinin bebek olduğu bildirildi.

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