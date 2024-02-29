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Dehşet veren soygun olayında zanlılar cezaevinde gönderildi!

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Girne’nin Karşıyaka bölgesinde iki eve girerek, soygun gerçekleştirilen, ayrıca ev sahiplerine dehşeti yaşayan Y.R.A ve E.K teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Dehşet veren soygun olayında zanlılar cezaevinde gönderildi!

Polis memuru Mehmet Faslı mahkemede olguları aktararak, teminat talep etti.

Polis, zanlıların 17 Şubat 2024 tarihinde 00:00 05:30 saatleri arasında Karşıyaka'da Üç Oluk Sokak üzerinde bulunan inşaatları henüz tamamlanmamış ikametgahlardan birinde kalan C.G.’nin (E-56) evine yatak odası balkonunun kapısından girdiklerini söyledi.

Polis, zanlıların C.G.Y’yi bıçaklar ile korkutup ciddi şekilde darp ettikten sonra kemer ile ellerini bağlayıp bir adet Samsung A50  marka ve Red Mi 12 C marka cep telefonunu, giymekte olduğu eşofmanın cebine muhafaza ettiği 4 bin 900 TL ile yatak odasında bulunan 400 Dolar nakit para ile 2 çift çorap ve iki atleti çaldıklarını, ayrıca 1 adet Reeder P13 marka cep telefonunu yere atıp kırdıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların daha sonra C.G.’yi elleri bağlı şekilde yanlarına alıp ikametgahtan çıkararak yan taraftaki yine inşaatı henüz tamamlanmamış yerde kalan G.H. (E-41/Bangladeş) ile M.A.R.’nın (E-29/Bangladeş) kalmakta olduğu ikametgaha oturma odasının kapalı ve kilitsiz durumdaki kapısından girdiklerini açıkladı.

Polis, zanlıların iki şahsı bıçakla korkutup, ciddi bir şekilde darp ettikten sonra onların ellerini ve ayaklarını yanlarında götürdükleri C.G.’ye çarşaf bezlerle bağlattıklarını belirtti.

Polis,  zanlıların iki şahsı banyoya kilitlediğini, daha sonra ikametgahın yatak odası içerisinde bulunan G.H.’ye ait 3.000 TL. nakit para, 2 adet pantolon, 3 adet tişört ve 2 adet tarihi dolmuş ve bir  adet yeni Bangladeş pasaportu ile M.A.R.’ya ait 2 bin 900 TL ve 20 Sterlin nakit para ile bir adet Samsung A10 marka cep telefonu, Bangladeş sürüş ehliyeti ,kimlik kartını, 1 adet siyah renk sırt çantasını, 4 adet pantolon ve 3 adet tişörtünü sirkat ettikten sonra Bangladeşlileri  elleri ve ayakları bağlı şekilde banyoda kilitli bırakarak tekrar C.G.’yi yanlarına alıp kaldığı ikametgaha geçerek saat 05:30'a kadar onu bıçakla korkutup birbirlerini değişerek uyuduktan sonra oradan kaçtıklarını açıkladı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, zanlıların aynı gün Girne’de tespit edilerek, tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, darp edilen ve soyulan 3 şahsın Girne Akçiçek Hastanesi'ne götürülerek genel vücut muayenelerinin yapıldığını ve ciddi şekilde darp edildiklerine dair doktor raporları temin edildiğini söyledi.

Polis, 3 müştekinin karakolda ifade vermek için bekledikleri esnada tutuklanarak karakola getirilen zanlıları görüp evlerine giren şahısların onlar oldukları hususunda ifade verdiklerini belirtti.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti.

Polis, bu süre içerisinde yapılan araştırmada Y.R.A'nın 11.02.2024 tarihinden, E.K'nin ise 01.10.2022 tarihinden beridir KKTC'de ikamet izinsiz olduklarını belirlediklerini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların ülkede yasal bağları bulunmadığını belirterek, cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlıların 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

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