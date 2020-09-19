Dekan: İstanbul’da pik bekliyoruz, tedbirleri gevşetirsek büyük dalgaya dönüşür

“Artış trendine bakarak artık tekrar salgının alevlenmeye başladığını söyleyebiliriz. Bu, ‘Hastaneye yatan sayısında artış, yoğun bakımlar doldu, perişan durumdayız’ demek değil. Bir tehlike çanı yok, ama henüz başlangıcındayız. Henüz başlangıcındayken tedbirleri artırırsak, insanlar dikkat ederse, ilerleyen dönemlerde ağır hasta sayısını önleyebiliriz. Bütün hedef ağır hasta sayısını azaltmak. Ağır hasta sayısını azaltabilirsek, ölüm oranını da azaltabiliriz.”

200 kişi gelirken bu sayı 350-400’e çıktı

Tükek, İstanbul Tıp Fakültesi’nde günde yaklaşık 600 test yapıldığını belirterek, “Ayaktan gelen hasta sayısında son zamanlarda artış var. Eskiden 200 civarında hasta gelirken, artık 350-400 civarında hasta geliyor. Gelenlerin bir kısmı Kovid-19 çıkıyor, bir kısmı çıkmıyor” dedi.

Ateş, boğaz ağrısı ve gribal enfeksiyonlar gibi mevsimsel etkiler de olduğuna işaret eden Tükek şu ifadeleri kullandı: “İnsanlar bu belirtileri görünce ‘Covid miyim’ diye endişe ediyor. Yatan hasta sayımız kontrol altında. 20 civarında yatan hasta sayımız. Onlar içinde de çok ağır hastamız yok. Hasta sayısı arttıkça ilerleyen dönemlerde, virüs miktarı da arttıkça İstanbul’da ağır hasta sayısı artacak. O zaman İstanbul için sıkıntı olabilir.”

İspanya, İtalya, Britanya, ABD ve Fransa ile karşılaştırıldığında Türkiye’de insanların kurallara daha çok uyduğunun söylenebileceğini ifade eden Tükek şunları söyledi:

“Geçen hafta sokağa çıktığımda insanların yüzde 80-85’i maske takılıyordu. İnsanımızın bir kısmı çok hassas. Mart ayından bu yana evden dışarı çıkmayan, ziyaretlere gitmeyen, her türlü tedbiri alan bir grup var Türkiye’de. Çok donanımlı, eğitimli bir grup, yüzde 30 civarında. Yüzde 50 kadar hafif uyan var. Yüzde 20-30 da kurala hiç uymayan bir grup var. Zaten kurallara uymayanlar gençler, 15-30 yaş arası kurallara hiç uymayan grup. Son zamanlarda gençlerde hastalığın artmasının nedeni de bu.“