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“Delirenler” Halkı Coşturdu

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Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP) ve bir sanatsal direniş eylemi olan sokak tiyatrosu “Delirenler” 28 Temmuz Cuma akşamı, Merkez Lefkoşa Açık Pazar alanında sunuldu.
“Delirenler” Halkı Coşturdu

 

Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP) ve bir sanatsal direniş eylemi olan sokak tiyatrosu “Delirenler” 28 Temmuz Cuma akşamı, Merkez Lefkoşa Açık Pazar alanında sunuldu. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Sn. Mehmet  Harmancı, TDP Genel Başkanı  Sn. Cemal Özyiğit, TKP Genel Başkanı  Sn. Mehmet Çakıcı ve Bu Memleket Bizim Platformu temsilci örgütlerinin yanında yoğun halk kitlesinin katıldığı gecede, ülkemizde yaşanan haksızlara, adaletsizliklere ve müdahalelere karşı coşkulu bir sanatsal duruş sergilendi.

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“Delirenler” oyununu sürekli alkışlarla kesen izleyiciler, oyundaki şarkılara da coşkulu bir şekilde eşlik etti. Oyunun sonunda duygulu anların yaşandığı gecede, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sanatçıları tebrik ederek onlara barışın sembolü olarak “Barış Afişini” armağan etti. Harmancı gecede yaptığı konuşmada, bu topraklarda direnerek var olacaklarını vurguladı.

BMBP adına bir konuşma yapan Şener Elcil ise sanatçılara ve geceye katılanlara çiçek takdim ederek, teşekkür etti. Elcil yaptığı konuşmada, her türlü müdahaleye karşı direneceklerini belirterek, mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.

Oyunun yönetmeni Yaşar Ersoy ise Lefkoşa Türk Belediyesi başkanına ve BMBP’ye, verdikleri destekten ve halkın coşkulu katılımından dolayı teşekkür etti.  Ersoy, sahneye Hatice Teralı İncirli öğretmeni de davet ederek, izleyiciyi birlikte selamladılar. Oyun, 11 Ağustos Çarşamba günü Lefke’de Fikret Demirağ Şiir Tepesi’nde, 18 Ağustos Çarşamba günü ise Mağusa Buğday Cami alanında sunulacaktır. Oyun İlerleyen günlerde ülkemizin farklı bölgelerinde de seyirciyle buluşacak, oyunların tarihi ve yeri yakın bir zamanda duyurulacaktır.

Oyunu Yaşar Ersoy yazdı ve kurguladı, oyunun müzik uyarlamasını Barış Refikoğlu, afişini Umut Ersoy yaptı. Oyunda, Özgür Oktay, Döndü Özata, Erol Refikoğlu, Yaşar Ersoy, Barış Refikoğlu ve Umut Ersoy rol aldı.

 

Saygılarımızla,

Bu Memleket Bizim Platformu

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