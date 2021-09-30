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“Delirenler” oyununun ülke genelindeki turnesinin finali dün akşam Lefkoşa’da yapıldı

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Senarist ve yönetmenliğini Yaşar Ersoy’un yaptığı sokak tiyatrosu “Delirenler” oyununun ülke genelindeki turnesinin finali dün akşam Lefkoşa’da yapıldı. 
“Delirenler” oyununun ülke genelindeki turnesinin finali dün akşam Lefkoşa’da yapıldı

Senarist ve yönetmenliğini Yaşar Ersoy’un yaptığı sokak tiyatrosu “Delirenler” oyununun ülke genelindeki turnesinin finali dün akşam Lefkoşa’da yapıldı. 


Bu Memleket Bizim Platformu’ndan (BMBP) yapılan açıklamaya göre, yaklaşık iki buçuk aydan beri Lefkoşa’da başlayıp, Lefke’den Karpaz’a kadar tüm ilçelere turne yapan “Delirenler” dün akşam HASDER Halk Sanatları Vakfı’nın bahçesinde son temsillerini seyirciyle buluşturdu.


Platform adına KTÖS Başkanı Emel Tel, oyun sonrasında yaptığı konuşmada, sanatçılara ve seyircilere teşekkür ederek, oyunculara sanatlarıyla demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesine yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür etti. 
Tiyatro ekibine platformun onur plaketini takdim eden Tel, platform olarak bu projeye destek vermekten onur duyduklarını ve bu desteklerinin devam edeceğini söyledi.


Geceye ev sahipliği yapan HASDER Halk Sanatları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kani Kanol da sanatçılara teşekkür ederek, birer tiyatro maskı ve çiçek sundu. 


Oyunun yazarı ve yönetmeni Yaşar Ersoy ise, tiyatronun ve sanatın toplumsal mücadelenin en önemli araçlarından biri olduğunu ve kitlelere moral motivasyon sağladığını belirtti. Ersoy, platforma ve HASDER’e gösterdikleri duyarlılık ve verdikleri destek için teşekkür etti.

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