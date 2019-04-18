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“Delirircesine” tiyatro oyunu Mağusa’da sahnelendi

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“Delirircesine” isimli tiyatro oyunu dün akşam Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kongre Sarayında tiyatro severlerle buluştu.
“Delirircesine” tiyatro oyunu Mağusa’da sahnelendi

Çanakkele Tiyatro Kulübü topluluğunun oynadığı “Delirircesine” Refet Şeker’in yazıp ÇETEKA’nın yönettiği bir oyundur.

Oyun klasik karı koca didişmesi, aşklarını dibine kadar yaşayan bir çift aktörlere kafaya takmış bir kadın, bütün gün uyuyan bir nene, kafayı filmlerle bozmuş genç bir kız ve ailesine dönmeye çalışan bir insanın oluşturduğu geniş aile hikayesini tiyatro severlere aktarıyor.

“Delirircesine” tiyatro oyunu Mağusalılardan büyük ilgi gördü. (MHA)

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