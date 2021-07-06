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Delta Plus Türkiye'de: İstanbul'un da arasında olduğu 3 ilde görüldü

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un da arasında olduğu 3 ildeki 3 koronavirüs vakasında Delta Plus varyantının görüldüğünü açıkladı.
Delta Plus Türkiye'de: İstanbul'un da arasında olduğu 3 ilde görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un da arasında olduğu 3 ildeki 3 koronavirüs vakasında Delta Plus varyantının görüldüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk Delta Plus vakalarına Türkiye’de de rastlandığını söyledi. Delta varyantı görülen il sayısının da 30'a çıktığını duyurdu:

“Delta Plus, 3 farklı ilde olmak üzere 3 kişide görüldü. İllerden biri İstanbul. Ankara'da yok. Bu kişiler aşılı değiller. Genel durumları ise iyi. Ağır geçirmiyorlar, ayakta takip ediliyorlar. Delta varyantında ise vaka sayısı giderek artıyor, 284'lere kadar çıktı. Vakaların görüldüğü il sayısı da 30'u buldu.”

Bayram öncesi yüzde 70 aşılama hedefi

Kurban Bayramı'nda ek tedbirler gündemde değil. En önemli önlem, yüksek oranda aşılama olacak. Bakan Koca Türkiye'de aşılamanın bayrama kadar daha da hızlanacağına dikkat çekti: 

“Salgının, virüse karşı toplumsal bağışıklıkla son bulacağını artık hepimiz biliyoruz. Bunun için ise, her ilde en az yüzde 70 oranında aşılanma olması gerekiyor. O nedenle illerin tamamını harekete geçirdik. Mobil ekiplerle gerekirse vatandaşımızın ayağına giderek aşı yapıyor olmalıyız. Kurban Bayramı öncesinde 18 yaş üzeri kişilerin en az yüzde 70'ine ulaşmak ve onları aşılamak istiyoruz. Bu da, 42-43 milyon kişinin aşı olması demek.”

Hatırlatma dozu alt gruplara inebilir

Koca hatırlatma dozunun alt gruplara ineceğinin sinyalini verdi:

"Bilim Kurulu toplantısında, 3. doz aşılamada 50 yaş sınırını biraz daha aşağı çekebiliriz. Yakında, belediye başkanları dahil olmak üzere kritik görevlerdeki kişilere de 3. doz aşılamayı açmış olacağız."

2 günde 3 milyon doz aşı gelecek

Sağlık Bakanı Koca, yurtdışından gelen aşı miktarının yeterli düzeyde olduğunu hatırlattı.

Çarşamba günü 1,5 milyon doz Sinovac, perşembe günü de 1,5 milyon doz BioNTech’in daha Türkiye’ye geleceğini söyledi. 

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