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Delta varyantı belirtileri nelerdir?

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Delta varyantı belirtileri nelerdir?
Delta varyantı belirtileri nelerdir?

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ederken delta varyantı belirtileri merak ediliyor. Dünya üzerinde çeşitli ülkelerde varyant etkisi sürerken aşının koruyuculuğu, delta belirtileri gibi detaylar binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. İlk olarak Hindistan'da görülen, daha sonra ise İngiltere'de patlama yapan delta plus varyantı, dünya genelinde endişeye neden oluyor. Uzmanlara göre burun akıntısı, ateş, boğazda kuruluk belirtiler arasında yer alırken tat ve koku kaybı bulunmuyor. Peki Delta varyantı belirtileri neler ve kaç günde belli oluyor? Delta varyantı sonrası koronavirüs belirtileri güncellendi!

Dünyada çeşitli ülkelerin mücadele ettiği delta varyantı belirtileri ile binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Prof. Dr. Vefik Arıca "Delta varyantının, soğuk algınlığına benzer belirtilere yol açabilmekle beraber ölümcül sonuçlara neden olabiliyor." Açıklamasında bulunurken delta varyantı sonrası koronavirüs belirtileri güncellendiği biliniyor. Hindistan'da tespit edilen ve ikinci dalgada çok sayıda yeni vaka ve can kaybına yol açan virüsün en belirgin özelliği ise baş ağrısı bulunuyor. Peki Delta varyantı belirtileri neler ve kaç günde belli oluyor?

DELTA MUTASYONU NEDİR?

İlk kez Hindistan'da görülen ve İngiltere'de yayılan Delta varyantına dair belirtilerin diğer varyantlardan bazı farklılıklar gösterdiği ortaya çıktı.

Zoe Covid Semptom Gubu'nun çalışması bu varyanta ilişkin farklılıklara dair bilgileri bir araya getirdi. Grubun çalışmasında kaydedilen bilgilere göre ilk defa Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.

DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELER VE KAÇ GÜNDE BELLİ OLUYOR?

İlk kez Hindistan'da görülen ve İngiltere'de yayılan Delta varyantına dair belirtiler arasındaki semptomlar değişti. International Business Times'ta yer alan habere göre, Delta varyantına yakalanan hastalar sıklıkla orijinal virüse yakalananların aksine virüse tat ve koku kaybı yaşamıyor. Detaylar şöyle;

International Business Times'ta yer alan habere göre, Delta varyantına yakalanan hastalar sıklıkla orijinal virüse yakalananların aksine virüse tat ve koku kaybı yaşamıyor.

Aynı habere göre, Delta varyantı öksürük, nefes darlığı, ateş ve vücut ve baş ağrıları gibi belirtilere ev sahipliği yapıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma bu sonuçları destekliyor.

Aynı araştırmaya göre, artık daha az insan tat alma duyularını kaybettiklerini bildiriyor. Aynı araştırmaya göre, enfekte olan genç insanlar artık daha hafif soğuk algınlığı semptomları gösteriyor.

İngiltere'de virüse yakalanan binlerce kişiye ait verileri mercek altına alarak yapılan araştırmaya göre, koku kaybı olarak da bilinen anosmi artık en yaygın 10 semptom arasında değil.

DELTA VARYANTININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

"Delta varyantının, soğuk algınlığına benzer belirtilere yol açabilmekle beraber ölümcül sonuçlara neden olabiliyor." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, delta varyantının belirtilerini şöyle sıraladı;

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Ateş, titreme

Kas ağrıları

Karın ağrısı ve burun akıntısı

 

Genç yaştaki hastaların "ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi" hissedebiliyorlar.

Genç yaştakiler de özellikle soğuk algınlığı ile beraber halsizlik, yorgunluk şikayetleri varsa evde kalmaları ve bir an önce PCR testi yatırmaları öneriliyor.

"İnsanlar belirti vermeden de hastalığı atlatabiliyorlar bu nedenle virüsü süper bulaştırabiliyorlar. Bu belirtileri gösterenlerin hemen Covid-19 testi olması gerekiyor. Bunun dışında delta varyantında pıhtılaşma bozuklukları, kangren, işitme kayıpları, mide-barsak hastalıklarında Hindistan bölgesinde artış olduğu gözlemleniyor."

AŞILAR DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİLİ Mİ?

"Aşı, Delta varyantına karşı koruyor ancak aşının koruyuculuk oranını azaltıyor." Diyen Prof. Dr. Vefik Arıca; "Biontech aşısı iki dozdan sonra yüzde 93 yerine yüzde 88 oranında koruma sağlamaya devam ediyor. Astra Zeneca aşısı ise yüzde 66 değil, yüzde 60 oranında koruyuculuğunu sürdürüyor."

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