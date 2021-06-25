Delta varyantı çocuklar için de risk taşıyor

Delta varyantı, corona virüsünün şimdiye kadarki en bulaşıcı varyantı olarak görülüyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne göre Alfa varyantı, orijinal suştan yaklaşık yüzde 50 daha bulaşıcıyken Public Health England’da yapılan bir analize göre de Delta varyantının, Alpha varyantına kıyasla, hane halkına bulaşma riskinin yüzde 60 oranında arttığı ortaya çıktı.

Uzmanlar bu verilerin, Delta varyantının daha bulaşıcı olduğunu gösterdiğini ve çocukların da risk altında olduğuna dikkat çekti.

Insider’ın haberine göre; İsrail’de pazartesi günü bildirilen 125 yeni enfeksiyonun yarısı çocuklar arasındaydı. Sağlık Bakanlığı, pazartesi günkü yeni enfeksiyonların yaklaşık yüzde 70’inin Delta varyantından kaynaklandığını da açıklamalarına ekledi.

ENFEKTE OLAN GENÇLER AŞISIZ

İskoçya’da yapılan bir araştırma; Delta vakalarının daha çok genç yaş gruplarında bulunduğunu tespit ederken, Birleşik Krallık’ta incelemesi devam eden başka bir araştırma da corona virüsü enfeksiyonlarının artık 5 ila 12 yaş arası çocuklar ve 18 ila 24 yaş arasındaki genç yetişkinler arasında 65 yaşından büyüklere göre beş kat daha yaygın olduğunu buldu. Ayrıca araştırmaya göre, yakın zamanda enfekte olan genç yetişkinlerin çoğu aşısızdı.

Insider’ın haberine göre; haziran ayında ABD’de, nüfusun hemen hemen yüzde 22’sini oluşturmalarına rağmen, haftalık vakaların yaklaşık yüzde 25’ini çocuklar oluşturdu.

Financial Times’ın bir tahminine göre; ABD’de görülen Delta vakaları sadece 10 gün içinde üç katına çıktı. Uzmanlar, Delta varyantının birkaç hafta içinde ülkenin baskın türü olacağını tahmin ediyor.

HASTANEYE YATIŞLAR YİNE DE AZ

Hastalık uzmanları, çocukların Delta varyantını şiddetli geçirmediğini ve varyantı kapmaya biyolojik olarak yetişkinlerden daha duyarlı görünmediklerini söylüyor.

Kaliforniya Üniversitesi’inde Pediatrik bulaşıcı hastalık uzmanı Erlinda Ulloa Insider’a yaptığı açıklamada; “Bu virüsün bulaşıcılığı artabilir, ancak bunun nedeni çocuk olduğunuz için değil, tüm insanlara bulaşabilirliği arttığından” dedi.

İskoçyalı araştırmacılar, Delta varyantı ile enfekte olmanın, Alpha varyantına göre genel olarak hastaneye yatma riskini ikiye katladığını gözlemlediler. Ancak İsrail’in Sheba Tıp Merkezi’nde bulaşıcı hastalık uzmanı olarak görev alan Eyal Leshem, bir çocuğun Delta enfeksiyonundan hastaneye kaldırılma riskinin yine de az olduğunu söylüyor.

Bunun nedeni de şiddetli COVID-19 vakalarının çocuklar arasında oldukça nadir görülmesi: ABD’de çocuklar, COVID-19 nedeniyle hastaneye yatışlarının yalnızca yüzde 1,4’ü ila yüzde 3,3’üne ve tüm COVID-19 ölümlerinin yüzde 0,23’ünden azını oluşturuyor.

Ancak araştırmacılar, varyantın bulaşabilirliğinin çocuklar arasında da yetişkinlerde olduğu gibi arttığı vurguluyorlar.

BAZI ÇOCUKLAR HASTALIĞI DAHA CİDDİ GEÇİREBİLİYOR

Pfizer ve Moderna, sonbaharda küçük çocuklarda aşılarının güvenliği ve etkinliğine ilişkin deneme verilerini yayınlamayı ve ardından ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin izni için başvurmayı umuyor. O zamana kadar hastalık uzmanları aşısız çocuklar için maske önermeye devam ediyor.

Çok nadir durumlarda, bazı çocuklar Delta varyantından ciddi şekilde hastalanabiliyor. Pediatrik Bulaşıcı Hastalık Uzmanı Ulloa, aşılanmamış bir aile üyesinden virüsü kaptıktan sonra hastaneye kaldırılan birkaç pediatrik hasta gördüğünü belirtiyor. Ulloa ayrıca birkaç çocuğun yetişkinler gibi kalıcı öksürük veya yorgunluk geliştirdiğini söylüyor.