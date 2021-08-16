  • BIST 1.460,620
  • Altın 482,66
  • Dolar 8,4600
  • Euro 9,9500
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKASon dakika... Reuters duyurdu: “Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk etti”

Delta varyantı çocuklarda ölümcül virüsü tetikleyecek: Çoklu sistem inflamasyon sendromu paniği

» »
ABD’de çocuk doktorları ülkedeki Covid-19 merkez üslerinin çocuklarda çok ciddi ve bazen ölümcül olan bir hastalığı tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Delta varyantı çocuklarda ölümcül virüsü tetikleyecek: Çoklu sistem inflamasyon sendromu paniği

ABD’de çocuk doktorları ülkedeki Covid-19 merkez üslerinin çocuklarda çok ciddi ve bazen ölümcül olan bir hastalığı tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Ülkenin büyük medya kuruluşlarından Bloomberg’de yer alan haberde, Delta varyantının çoklu sistem enflamasyon sendromunu (MIS-C) tetikleyebileceğine dair açıklamalar yer aldı. Corona virüsü bulaşan çocukların risk altında olduğu belirtilirken, “Covid-19 semptomu göstermese bile çocuklar bu ölümcül hastalığa yakalanabiliyor. Haftalarca yoğun bakımda kalabiliyorlar” ifadelerine yer verildi.

MIS-C’nin çocukların kalp sağlığına, sinir, solunum ve sindirim sistemine zarar verdiğini hatırlatan Medical University of South Carolina Children’s Health isimli kurumda görevli Allison Eckard, “Potansiyel olarak milyonlarca çocuğa Covid-19 bulaşacak ve dolayısıyla MIS-C vakaları da artacak. Hastaneye kaldırılan çocuklardan durumu kritik olanların oranı inanılmayacak kadar yüksek” dedi.

Kawasaki hastalığına benzeyen MIS-C’de bağışıklık sisteminin hastalığa karşı verdiği aşırı tepkinin sebep olduğu kaydedildi. Çocukların corona virüsüne karşı yetişkinlerden daha iyi performans sergilediğini aktaran uzmanlar, “Delta varyantı çocuklar için tehlikeli bir durum yarattı. Çocuklar genelde Covid-19’a daha iyi tepki veriyor fakat MIS-C ve uzun Covid-19’un etkileri henüz bilinmiyor. 5 Ağustos’ta biten haftada yaklaşık 94.000 çocuğa Covid-19 bulaştı. Temmuz’un ilk haftasında bu oran 19.500 seviyesindeydi” denildi.

Bloomberg’e konuşan University of Mississippi Medicam Center’da görevli Charlotte Hobbs, “Yakında göreceklerimizden çok endişeleniyorum. Çocukların okullara dönmeye başladığı bir dönemde MIS-C’nin yayılmasını görebiliriz” ifadesini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya'nın yeni koronavirüs raporuna göre ölüm riski aşı olanlarda yüzde 97 daha az15 Ağustos 2021 Pazar 21:51
  • Covid aşısı: ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının üçüncü dozu için onay verdi15 Ağustos 2021 Pazar 21:24
  • Dr. Uçanar: Aşı karşıtlarına bu yazılanları okumalarını öneririm15 Ağustos 2021 Pazar 21:16
  • Ünal Üstel: "Yarından itibaren 12-18 yaş grubu aşılanmaya başlanacak"15 Ağustos 2021 Pazar 14:32
  • 16.385 test yapıldı, 158'i yerel 172 pozitif vaka14 Ağustos 2021 Cumartesi 19:11
  • Dünya genelinde yapılan aşı sayısı 5 milyara yaklaşıyor14 Ağustos 2021 Cumartesi 16:13
  • Yerli VLP aşı adayında Faz-2 aşılamaları tamamlandı14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:15
  • 15 soruda beyin sağlığınızı test edin14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:07
  • Diş beyazlaştırma yöntemi “ağartma”, mutlaka doktor kontrolünde uygulanmalı14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:03
  • Evinin önüne 3 kez gelen aşı ekibini reddeden genç kız, koronavirüsten hayatını kaybetti14 Ağustos 2021 Cumartesi 08:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti