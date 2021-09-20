Delta varyantı gebelerin ölüm riskini artırıyor

Son zamanlarda birçok gebe koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Uzmanlar, bu durumun Delta varyantının hamilelerde ağır seyretmesinden kaynaklı olduğunu söylüyor. Aşı ise gebelerin ağır hasta olmasını engelliyor.

COVID-19 mutasyonları vakaların artışına neden oluyor. Delta varyantının yaygın olduğu bu dönemde özellikle hamileler durumdan hayli etkileniyor.

Uzmanlar, Delta varyantıyla birlikte özellikle son 3 ay içerisinde hastane ve yoğun bakıma yatışlarda artış görüldüğünü söylüyor. Ayrıca, geçen yıla göre koronavirüs, gebelerde daha ağır bir tablo çiziyor.

"Gebelerde ölüm riski 4-5 kat arttı"

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, Delta varyantıyla birlikte gebelerdeki ölüm riskinin 4-5 kat artığını söyledi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde salgının ilk günlerinden itibaren hamile COVID-19 vakalarının tedavisinin de gerçekleştirildiğini belirten Tekin, "Hastanemizde geçen yılla kıyasladığımızda bir yıldaki gebe ölüm sayısına bu sene Delta varyantı nedeniyle neredeyse bir ayda ulaşıldı. COVID-19 gebelerde gerçekten ağır seyrediyor" diye konuştu.

"Aşılar bebeklerde bir risk oluşturmuyor"

Aşılanmanın bu nedenle büyük önem taşıdığını vurgulayan Tekin, "mRNA ve inaktif COVID-19 aşıları, kesinlikle canlı aşılar değil. Bebekte doğumdan sonra bir yan etki oluşturmuyor, aksine antikor oluşmasını sağlıyor. Lütfen gebelerimiz aşıya makul baksınlar, kendilerini korusunlar. Evdeki yaşlılarını ve çocuklarını da düşünerek gebelik süreci ve emzirme döneminde mutlaka aşılansınlar" çağrısında bulundu.

Obezitesi, tansiyonu olan hamilelerde tablo çok daha ağır

Prof. Dr. Tekin, yoğun bakımdaki hamilelerin durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Salgının ilk dönemlerinde yoğun bakıma giden gebelerimizin servise dönüşleri daha fazlaydı. Ne yazık ki son üç ayda yoğun bakıma yolladığımız gebelerden durumu düzelip servise aldığımız gebe sayısı daha az olmaya başladı. Bunda Delta varyantının gebelikte ağır seyretmesi, pek çok gebelik komplikasyonunu artırması etkili. Özellikle obezitesi, tansiyonu, kalp, şeker hastalığı olan gebelerimizde tablonun çok daha ağır bir seyir izlediğini görüyoruz."

"Aşıların hamilelerde güvenli olduğuna ilişkin araştırmalar var"

Aşılama sürecinin başında hastanedeki hamile COVID-19 hastalarıyla yapılan çalışmada aşı olmak isteyenlerin oranının yüzde 35'lerde çıktığını, bunun en büyük nedenleri arasında "Bebeğimde yan etki olur mu?" endişesi ile aşılarla ilgili yanlış bilgilerden kaynaklı düşüncelerin bulunduğunu anlatan Tekin, hamilelerde COVID-19 aşılarının güvenli olduğuna ilişkin binlerce kişiyle yapılan uluslararası çalışmalara dikkati çekti.

Tekin, aşı yaptıran hamilelerde yoğun bakıma yatışların daha az ve hastalığın daha hafif seyrettiğine işaret ederek COVID-19 aşılarının hamileliğin her döneminde güvenle kullanılabileceğine ilişkin verilerin ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nce yayımlandığını dile getirdi.

"Şu anda COVID-19 servisimizde yatan gebelerin hiçbiri aşılı değil"

Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tekin, "Aşıyı gebelikte de kesinlikle öneriyoruz. Şu anda COVID-19 servisimizde 25 gebemiz yatıyor ve ne yazık ki hiçbiri aşılı değil" ifadesini kullandı.

Hamile COVID-19 vakalarında en sık görülen komplikasyonlara ilişkin bilgi veren Tekin şunları kaydetti:

"Özellikle gebelik esnasında en sık gördüğümüz komplikasyonlar, erken doğum. Bebeğin durumunun bozulmasına bağlı olarak mecbur kalıp sezaryene alıyoruz. Düşük ve komorbidite (ek hastalık) riski artıyor. Özellikle yoğun bakıma gidişte 4-5 kat artış görüyoruz. Gebelerimiz solunum sıkıntısını daha fazla yaşıyor, akciğer problemlerinin daha fazla olduğunu gözlemliyoruz. 100 bin gebe verisiyle yeni yayımlanan bir çalışmaya göre, hamilelerde COVID-19 sebebiyle ölüm riski 22 kat fazla."

"Bugüne kadar 2 bin 500 COVID-19 gebe takip ettik"

Prof. Dr. Tekin, anne karnındaki bebeğe COVID-19 bulaşma ihtimali bulunmadığının altını çizerek doğumdan sonraki bulaşı ihtimaline karşı da doğumhanede özel önlemler alındığını dile getirdi.

Son yapılan çalışmalarda sezaryen doğumlarda bebeğe COVID-19 bulaşının normal doğuma göre daha fazla olduğunun tespit edildiğini aktaran Tekin, "Biz de bu anlamda normal doğuma ağırlık vermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar 2 bin 500 COVID-19 gebe takip ettik, 800 civarında doğum yapıldı. Bu kişilerin yaklaşık yüzde 40-yüzde 50'sini normal doğumla sonuçlandırmaya çalıştık şeklinde konuştu.

Tekin, hamilelerin aşılanmanın yanı sıra kalabalık ortamlardan uzak durmasının, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymasının büyük önem taşıdığını vurguladı.