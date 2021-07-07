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SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Delta varyantı: Mutasyon virüsten korkmalı mıyız?

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Hindistan'da 2020 Aralık ayında çıkan Delta varyantı, DSÖ tarafından "endişe verici varyantlar" arasına aldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün "endişe verici" demesinin gerekçisi açıkladı: Yayılma hızı.
Delta varyantı: Mutasyon virüsten korkmalı mıyız?

Koronavirüs mutasyonlarından olan Delta varyantı, Türkiye’de görülmeye başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu varyanta dair “Türkiye’de 3 kişide görülmüştür” açıklamasında bulundu. Varyant 100’e aşkın ülkeye yayıldı (Hindistan’dan sonra ilk görülen yer İngiltere oldu).

Delta varyantı ne kadar bulaşıcı?

Delta varyantı, Alfa varyantına göre yüzde 50 daha bulaşıcı olurken, Wuhan’dan çıkan ilk virüse göre iki kat daha bulaşıcı olduğu ortaya çıktı.

Almanya’da ve İngiltere’de koronavirüs mutasyonundan ötürü artış yaşandı mı?

Tek doz aşılama oranında yüzde 50’yi geçen Almanya’da delya varyantı vakaları. Bu oranla koronavirüs varyantı, tüm covid-19 vakalarının yüzde 15’ini oluşturdu. İngiltere’de bu virüs ilk kez Nisan ayında görüldü. Kısa sürede vaka sayıları Nisan ayınındaki verilere göre 10 kat daha fazla arttı. Bu varyanttan ötürü İngiltere’de tam açılma “4 hafta” ertelendi. Bir önceki seneye bakıldığında kendini koronavirüste iyi bir şekilde izole eden Avustral’yada varyanttan ötürü uzun bir süre sonra “kısıtlamalar” başladı.

Delta Varyantı: Türkiye’nin aldığı önlemler nelerdir?

Bu varyantın yayılmasına önlem olarak Türkiye’de iki kez Sinovac aşısı olan 50 yaş üstü insanlar ve sağlık çalışanları üçüncü doz olarak Biontech aşısı oldu. Biontech aşısı iki doz aralığı 7 haftadan 4 haftaya düşürüldü.

Delta Varyantından korkmalı mıyız?

Bulaşma hızından ötürü endişe verici olan bu mutasyon aşılamaya karşı ne kadar etkili? İngiliz Halk Sağlığının yaptığı araştırmaya göre Biontech ve Astrazeneca, yeni mutasyona karşı yüzde 90 koruma sağlıyor.

Prof. Dr. Derya Unutmaz’da aynı görüşte. Unutmaz “Aşı olmamış kişiler veya yeni birinci doz aşı olmuş kişiler kesinlikle bu virüsten korkmalılar. Bu virüs çok daha bulaşıcı. Aşı olduktan sonra “korkmaya gerek” kalmayacak.

Aşıda örnek ülke olan İsrail’de son durum nasıl?

Aşı konusunda dünyada en iyi örnek İsrail ülkesidir. Nüfusun yüzde 60’ı iki doz Biontech aşısı oldu. Delta varyantı, İsrail’de uzun bir aradan sonra vaka sayılarını arttırdı. İlk görüldüğü tarihe göre bu mutasyondan ötürü vaka sayıları İsrail’de 10 kart arttı.

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