Delta varyantı yayılma hızıyla âdeta aşılara karşı yarışıyor

Yapılan yeni araştırmalar da Delta varyantının aşılara gösterdiği dirence ve yayılma hızına dikkat çekiyor.

İlk olarak Hindistan’da tespit edilen varyant, en az 92 ülkede tanımlanmış ve özellikle aşı oranı düşük yerlerde olmak üzere savunmasız kişilere bulaşma yeteneği ile dikkat çekmişti. Şimdi ise varyant, virüsün tehlikesini yeniden hatırlatarak normalleşme aşamasındaki pek çok ülkeyi alarma geçirdi.

Yapılan yeni araştırmalar da Delta varyantının aşılara gösterdiği dirence ve yayılma hızına dikkat çekiyor.

AŞILAMA VE YENİ VAKA SAYISINI DÜŞÜK TUTMAK ÖNEMLİ

Varyantın yeni COVID vakalarının %99’unu oluşturduğu Birleşik Krallık’ta yapılan araştırma, daha önce hâkim olan Alfa varyantından yaklaşık %60 daha bulaşıcı olduğunu gösteriyor. Ayrıca hastaneye yatış riskini artıran virüs, tek doz aşılara karşı da direnç gösteriyor.

Leeds Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde virolog olarak görev alan Dr Stephen Griffin, bağışıklık elde edilene kadar tehlikenin devam ettiğini vurgularken daha bulaşıcı bir türe karşı korunmak için çok daha yüksek bir kapsama ihtiyaç olduğunu söylüyor. Griffin aynı zamanda aşılama yapılırken bir yandan da vakaların azaltılması gerektiğini belirtiyor.

Griffin şunları söyledi: “İdeal senaryo, aşı duvarınızı varyantlara maruz kalmadan önce inşa etmeniz. Ve sorun şu ki, koruyucu seviyeye henüz ulaşamadık. Savaşmayı yarıda bırakmanın bir anlamı yok ve aşı kampanyalarında çocukları görmezden gelemeyiz.”

5-10 SANİYEDE BULAŞABİLİYOR

Avustralya’da yapılan başka bir araştırma da virüsün yayılma hızını araştırmaya devam ediyor. CCTV görüntülerine dayanarak, sağlık yetkilileri virüsün, birbirinin yanından geçen insanlar arasında yaklaşık beş ila 10 saniyelik kısacık bir karşılaşmada bulaştığından şüpheleniyor.

Sidney’de vakalar görüldüğünde herhangi bir maske zorunluluğunun olmaması ve Avustralya nüfusunun %5’inden daha azının iki doz aşı yaptırmış olması Delta varyantı için alarm verilmesine neden oldu. Şehir ve bazı çevre bölgeler, Delta varyantının yayılmasını engellemek amacıyla cumartesi günü iki haftalık katı bir sokağa çıkma yasağına girdi.

Leeds Üniversitesi’nde hava yoluyla bulaşan enfeksiyonlar konusunda uzman olan Profesör Catherine Noakes, delta varyantının yayılma hızıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bir kişi taşıyıcı bir yük virüs partikülünü soluyacaksa ve kişi tam olarak yanlış anda nefes aldıysa, o kişinin taşıyıcıya birkaç saniye yakın kalmasıyla enfekte olması mümkün. Virüsün kesin olarak bu şekilde yayıldığını söyleyemeyiz. Bu, olasılıklardan sadece biri olabilir.”

AŞILANMIŞ OLUNSA DA MASKE VE MESAFE KURALI HÂLÂ GEÇERLİ

Dünya Sağlık Örgütü, Delta varyantı ile baş edebilmek için tam olarak aşılanmış insanları bile maske takmaya, sosyal mesafeyi korumaya çağırıyor.

Nüfusunun yaklaşık %55’inin tam olarak aşılandığı İsrail, cuma günü Delta vakalarındaki hızlı artışla mücadele etmek için daha önce kaldırdığı maske kuralını 10 gün sonra yeniden uygulamaya koydu. Enfeksiyonlar geçen hafta dört kattan fazla arttı. Aşı için uygunluk geçen ay 12 ila 15 yaş grubuna kadar geldi, ancak bu yaş grubundaki katılım oldukça düşük oldu.

Noakes, İsrail’deki vakalardaki artışın henüz hastane başvurularında ve ölümlerde bir artışa dönüşmediğini, bu nedenle hareketin ihtiyati bir hamle olabileceğini söyledi: “Virüs dolaşmaya devam ediyor. Bu yüzden çok sayıda hayatını kaybeden vatandaş olmasa bile, yine de insanların tecrit etmek zorunda kalmasına, hastalanmasına, uzun süreli Covid’li kalmalarına neden oluyor.”