Delta virüse karşı BioNTech aşısı etkili mi?

ABD’li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, corona virüsüne (Covid-19) karşı 3. doz aşının Covid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan Delta mutasyonuna karşı korumayı güçlü bir şekilde artırdığını bildirdi. Delta varyantına karşı aşıların ne kadar etkili İngiltere'de yapılan bir araştırma ile belirlendi. BioNTech aşısının Delta varyantına yüzde 88 oranında korumaya sahip olduğu belirtilmişti.

3. DOZ AŞI DELTA VİRÜSE KARŞI ETKİLİ

Pfizer/BioNTech tarafından yapılan açıklamada, 3. doz aşının Covid-19’un Hindistan’da ortaya çıkan Delta mutasyonuna karşı korumayı güçlü bir şekilde artırdığı aktarıldı.

Şirketin çevrimiçi yapılan genel kurul toplantısında yayınlanan son verilere göre, 3’üncü doz aşının 18-55 yaş arasındaki kişilerde Delta mutasyonuna karşı 2’inci doza kıyasla vücutlarının 5 kat fazla antikor ürettiği ifade edildi.

Veriler, 3’üncü doz aşının 65-85 yaş arasındaki kişilerde Delta mutasyonuna karşı 2’inci doza kıyasla vücutlarının 11 kat fazla antikor ürettiğini gösterdi.

Veriler ayrıca, 3’üncü dozun virüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan Beta mutasyonuna karşıda daha yüksek antikor oluşturduğu ve 2’inci dozdan çok daha yüksek koruma sağladığına dikkat çekildi.

Pfizer/BioNTech, 3'üncü dozun Delta mutasyonuna karşı 3 doz öncesine kıyasla 100 kata kadar etkili olma potansiyeli olduğunu öne sürdü. Şirketin açıkladığı son veriler henüz ilgili kuruluşlar tarafından gözden geçirilmedi veya yayınlanmadı.

Öte yandan Pfizer/BioNTech, geçtiğimiz aralık ayından bu yana 1 milyar doz aşı sevkiyatını yaptığını ve bu yıl yaklaşık 3 milyar dozluk bir üretim hedefi olduğunu aktardı.

İNGİLTRE’DE DELTA VİRÜS ARAŞTRMASI

İngiltere'de yapılan bir araştırma Pfizer/BioNTech aşısının Delta varyantına karşı ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi. 19.000’den fazla insanın katıldığı ve Birleşik Krallık’ta yapılmış en büyük kapsamlı araştırmalardan biri olan incelemenin detayları kamuoyu ile paylaşıldı. The New England Journal of Medicine isimli saygın ve hakemli tıp dergisinde yayınlanan araştırmada Pfizer/BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etkisi ortaya çıktı.

TEK DOZ BİONTECH AŞISI YETERSİZ

Yetkililer tek doz Pfizer/BioNTech aşısının Delta varyantına karşı koruyuculuk sağladığı fakat bunun çok sınırlı olduğunu açıkladı. Araştırmada Pfizer/BioNTech aşısının tek dozunu olanların semptom gösteren Delta varyantına karşı yüzde 30 koruma sağladığı kaydedildi. Bu oranın düşük olduğu ve insanların mutlaka iki doz aşı olması gerektiğini açıklayan yetkililer ikinci dozdan sonra ise semptom gösteren Delta varyantına karşı çok ciddi bir koruma sağlandığı belirtildi.

DELTA VİRÜSE KARŞI BİONTECH AŞISI YÜZDE 88 ORANINDA KORUYOR

Yetkililer, “Tek doz Pfizer/BioNTech aşısı Covid-19’un Delta varyantına karşı sınırlı bir koruma sağlıyor. Fakat ikinci dozdan sonra semptom gösteren Delta varyantı karşısında koruma sağlanıyor” açıklamasını yaptı. Yapılan araştırmada ikinci doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların Delta varyantına karşı yüzde 88 oranında korumaya sahip olduğu belirtildi.

ABD merkezli medya kuruluşu Business Insider, bu araştırma ve Delta varyantı ile ilgili kapsamlı bir makale yazarken, “Aşı olanlar arasında da Delta varyantı bulaşanların sayısının arttığı görülüyor. Fakat bu kişilerde hastalık daha hafif geçiyor ve baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi belirtiler gözüküyor” ifadesine yer verdi.

Business Insider’a konuşan bilim insanları ise, “Maske kullanımı ve aşı kombinasyonu Delta varyantına karşı ciddi bir koruma sağlayabilir” yorumunu yaptı.