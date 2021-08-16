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Delta virüsü belirtileri neler? Boğaz ağrısı delta varyantı belirtisi mi?

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Corona virüse karşı aşılma süreci devam ederken delta varyantı tehlikeyi daha arttırıyor. Delta varyantı corona virüsüne kıyasla daha ağır geçerken, belirtileri ise normal hastalık gibi belirtilerine benziyor.
Delta virüsü belirtileri neler? Boğaz ağrısı delta varyantı belirtisi mi?

Corona virüse karşı aşılma süreci devam ederken delta varyantı tehlikeyi daha arttırıyor. Delta varyantı corona virüsüne kıyasla daha ağır geçerken, belirtileri ise normal hastalık gibi belirtilerine benziyor.

DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

Pandemi devam ederken virüsü engellemeye çalışan ve bir yandan da yeni varyantlarla ilgili incelemeler yapan araştırmacılar son olarak Delta varyantını mercek altına aldılar.

Zoe Covid Semptom çalışmasını yürüten Prof Tim Spector, Delta varyantına yakalanmanın genç insanlar için daha çok kötü bir soğuk algınlığı gibi hissedilebileceğini söylüyor. Prof. Spector, Delta varyantına yakalanan gençlerin, kendilerini çok hasta hissetmeseler de virüsü bulaştırıp başkalarını riske atabileceklerine dikkat çekiyor.

Prof Tim Spector, aynı zamanda virüsün belirtilerindeki değişiklikleri de yeniden değerlendiklerini belirtiyor.

Baş ağrısı (yaygın)

Boğaz ağrısı (yaygın)

Burun akıntısı (yaygın)

Ateş

Tat ve koku kaybı belirtiler içine girmiyor

SEMPTOMLAR DEĞİŞİYOR

NHS, insanların dikkat etmesi gereken klasik Covid belirtilerini öksürük, ateş, koku veya tat kaybı olarak sıralamıştı. Ancak Prof Spector, semptomlarını bir uygulamaya kaydeden binlerce kişiden aldığı verilere dayanarak bunların artık daha az yaygın olduğunu söylüyor: “Mayıs ayının başından beri, uygulama üzerinden kullanıcıların en önemli semptomlarına bakıyoruz ve bunlar eskisinden farklı.”

Prof Spector; semptomlardaki değişikliğin ilk olarak Hindistan’da tanımlanan ve şu anda Birleşik Krallık’taki Covid vakalarının yüzde 90’ını oluşturan Delta varyantındaki artışla bağlantılı göründüğünü belirtiyor.

SOĞUK ALGINLIĞI OLMAYABİLİR

Prof Spector, ateşin oldukça yaygın olduğunu ancak koku kaybının artık ilk 10 semptom arasında olmadığını söylüyor:

“Bu varyant biraz farklı çalışıyor gibi görünüyor. İnsanlar bir tür mevsimsel soğuk algınlığına yakalandıklarını düşünebilir ve hayatlarına devam ederken virüsü başka insanlara yayabilirler. Eğer gençseniz, daha hafif semptomlar alabilirsiniz. Kötü bir soğuk algınlığı gibi gelebilir ama evde kalın ve test yaptırın.”

Alpha veya UK varyantının baskın olduğu İngiltere’de bir milyondan fazla insan üzerinde yapılan Imperial College London React araştırması, Covid ile bağlantılı çok çeşitli ek semptomlar buldu.

Klasik semptomların yanı sıra; titreme, iştahsızlık, baş ağrısı ve kas ağrıları gibi etkiler de görünebilir.

BELİRTİLERİ SOĞUK ALGINLIĞI GİBİ

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Vefa Öztürk ise belritleri hakkında şu görüşleri dile getiriyor; “Delta varyantının en sinsi özelliği, enfekte olanların boğazlarında çok hızlı bir şekilde, çok yüksek bir viral etkiye yol açmasıdır. Bu yüzden insanlar enfekte olduklarını fark etmeden virüsü başkalarına bulaştırabilir. Hastaların klinik şikayetleri daha çok grip-nezle gibi burun akıntısı, ateş, yorgunluk, kas ağrısı gibi başlayıp, akciğeri etkilediğinde de kuru öksürüğe ve nefes darlığına neden olur.”

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