Delta virüsü Belirtileri Nelerdir, Kaç Günde Bulaşır ve Nasıl Anlaşılır?

Dünya üzerine yayılan delta virüsü belirtileri ile gündeme gelmeye devam ediyor. İlk defa Hindistan’da görülen baş ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi belirtileri olan mutasyon gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor. Hindistan'da tespit edilen ve ikinci dalgada çok sayıda yeni vaka ve can kaybına yol açan virüsün en belirgin özelliği ise baş ağrısı bulunuyor. Peki Delta virüsü belirtileri nelerdir, kaç günde bulaşır? Koronavirüs sonrası Delta Plus varyantı kaç günde belli oluyor? İşte yanıtı…

Koronavirüs salgınında aşılama çalışmaları devam ederken delta virüsü belirtileri araştırılıyor. Corona virüsün daha bulaşıcı Delta varyantının dünyada etkisini sürdürmesi üzerine varyanta karşı üçüncü doz araştırmaları sürüyor. Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) 200 milyondan fazla insana bulaşırken delta plus varyantı belirtileri, kaç günde ortaya çıktığı ve nasıl bulaştığı gibi bilgiler merak ediliyor. Peki Delta virüsü belirtileri nelerdir, kaç günde bulaşır? Koronavirüs sonrası Delta Plus varyantı kaç günde belli oluyor?

DELTA MUTASYONU NEDİR?

İlk kez Hindistan'da görülen ve İngiltere'de yayılan Delta varyantına dair belirtilerin diğer varyantlardan bazı farklılıklar gösterdiği ortaya çıktı.

Zoe Covid Semptom Gubu'nun çalışması bu varyanta ilişkin farklılıklara dair bilgileri bir araya getirdi. Grubun çalışmasında kaydedilen bilgilere göre ilk defa Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.

AŞILAR DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİLİ Mİ?

"Aşı, Delta varyantına karşı koruyor ancak aşının koruyuculuk oranını azaltıyor." Diyen Prof. Dr. Vefik Arıca; "Biontech aşısı iki dozdan sonra yüzde 93 yerine yüzde 88 oranında koruma sağlamaya devam ediyor. Astra Zeneca aşısı ise yüzde 66 değil, yüzde 60 oranında koruyuculuğunu sürdürüyor."

DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELER VE KAÇ GÜNDE BELLİ OLUYOR?

İlk kez Hindistan'da görülen ve İngiltere'de yayılan Delta varyantına dair belirtiler arasındaki semptomlar değişti. International Business Times'ta yer alan habere göre, Delta varyantına yakalanan hastalar sıklıkla orijinal virüse yakalananların aksine virüse tat ve koku kaybı yaşamıyor. Detaylar şöyle

International Business Times'ta yer alan habere göre, Delta varyantına yakalanan hastalar sıklıkla orijinal virüse yakalananların aksine virüse tat ve koku kaybı yaşamıyor.

Aynı habere göre, Delta varyantı öksürük, nefes darlığı, ateş ve vücut ve baş ağrıları gibi belirtilere ev sahipliği yapıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma bu sonuçları destekliyor.

Aynı araştırmaya göre, artık daha az insan tat alma duyularını kaybettiklerini bildiriyor. Aynı araştırmaya göre, enfekte olan genç insanlar artık daha hafif soğuk algınlığı semptomları gösteriyor.

İngiltere'de virüse yakalanan binlerce kişiye ait verileri mercek altına alarak yapılan araştırmaya göre, koku kaybı olarak da bilinen anosmi artık en yaygın 10 semptom arasında değil.

DELTA VARYANTININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

"Delta varyantının, soğuk algınlığına benzer belirtilere yol açabilmekle beraber ölümcül sonuçlara neden olabiliyor." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, delta varyantının belirtilerini şöyle sıraladı;

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Ateş, titreme

Kas ağrıları

Karın ağrısı ve burun akıntısı

Genç yaştaki hastaların "ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi" hissedebiliyorlar.

Genç yaştakiler de özellikle soğuk algınlığı ile beraber halsizlik, yorgunluk şikayetleri varsa evde kalmaları ve bir an önce PCR testi yatırmaları öneriliyor.

"İnsanlar belirti vermeden de hastalığı atlatabiliyorlar bu nedenle virüsü süper bulaştırabiliyorlar. Bu belirtileri gösterenlerin hemen Covid-19 testi olması gerekiyor. Bunun dışında delta varyantında pıhtılaşma bozuklukları, kangren, işitme kayıpları, mide-barsak hastalıklarında Hindistan bölgesinde artış olduğu gözlemleniyor."