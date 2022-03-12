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Deltacron: Nedir, nerelerde görüldü, endişelenmeli miyiz?

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Deltacron: Nedir, nerelerde görüldü, endişelenmeli miyiz?
Deltacron: Nedir, nerelerde görüldü, endişelenmeli miyiz?

Nedir?

Deltacron, Delta ve Omicron’dan elementler içeren bir corona virüsü varyantı. Başka bir deyişle ‘rekombinasyon virüs’ olarak her iki varyanttan da genler taşıyor.

 

Britanya’daki Warwick Üniversitesi’nden virolog Prof. Lawrence Young bu tür varyantların birden fazla varyantın bir insanı enfekte edip çoğalması sonucu ortaya çıktığını anlattı: “Deltacron aynı popülasyonda dolaşan hem Delta hem de Omicron varyantlarının bir ürünü.”

Nerelerde görüldü?

Virüsle ilgili bilgileri paylaşan küresel çaplı bilim insanları topluluğu Gisaid, varyantın Fransa’nın çeşitli bölgelerinde tespit edildiğini ve yılın başından beri dolaşımda olduğunu bildirdi. Ayrıca benzer profile sahip genomların Danimarka ve Hollanda’da da tespit edildiği belirtildi.

Bunu dışında ABD ve Britanya’da da 30’dan fazla vaka tespit edildi.

Ancak uzmanlar Deltacron’uun birden fazla versiyonu olabileceğini de vurguluyor. Yani hem Delta hem Omicron varyantının genlerinden oluşan farklı rekombinasyonlar olabilir.

Ne kadar endişelenmeliyiz?

Uzmanlar, rekombinasyon varyantların nadir olmadığını ve Deltacron’un ilk ve son olmayacağını söylüyor.

Şimdiye kadar çok az sayıda Deltacron vakası tespit edilse de varyantın ne kadar ağır hastalığa neden olduğu veya aşıların buna karşı ne kadar iyi koruma sağladığı hakkında henüz yeterli veri bulunmuyor.

 

Dünya Sağlık Örgütü’nün baş bilim adamı Soumya Swaminathan, salı günü konuyla ilgili şöyle tweet atmıştı: “İnsanlarda veya hayvanlarda, SarsCoV2’nin birden fazla dolaşım varyantı ile rekombinasyon olayların meydana gelebileceğini biliyoruz. Bu virüsün özelliklerini belirlemek için deneyleri beklemek gerekiyor.”

Prof. Young da aynı fikirde: “Bu rekombinasyonun bulaşıcılığı ve aşının neden olduğu bağışıklık korumasından kaçma yeteneği açısından davranışına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu aynı zamanda genetik dizilim takibini sürdürmenin de önemini gösteriyor. Virüs, özellikle aşılanmamış popülasyonlarda ve aşıya bağlı bağışıklığı azalan insanlarda dolaşmaya devam ettikçe, rekombinasyon yoluyla oluşanlar da dahil daha fazla varyant görme olasılığımız çok yüksek.”

Britanya Sağlık Güveliği Ajansı’na göre henüz panik yapmaya gerek yok. Varyant endişe yaratacak düzeyde yayılmıyor. Ancak izlemeye devam etmekte fayda görülüyor.

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